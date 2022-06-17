"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Petrol yok, beceriksizlik var

Faruk ÇAKIR
17 Haziran 2022, Cuma
Türkiye’yi idare edenlere göre ülkemizde ihtiyacı karşılayacak miktarda petrol çıkmış olsa hiç bir derdimiz kalmazdı. Bu yönde o kadar yoğun propaganda yapılıyor ki, millet ekseriyeti de bu ‘yalan’a inanmış görünüyor.

Petrol zengini olmadığımız doğrudur. Aynı şekilde petrol ve dolayısı ile enerjiye yüklü miktarda paralar ödediğimiz de bir gerçek. Fakat petrol zengini olsak acaba şimdi dışarıya ödediğimiz bu paralar devletin cebinde kalacak ve millet menfaatine kullanılacak mıydı? Elbette ‘olacak’ ve ‘bulacak’ diyerek kesin konuşmak mümkün değil. Fakat şimdiki israf ve şatafat anlayışı olduğu sürece, derelerimizden petrol akmış olsa yine de dertlerimize çare olmazdı. Atalarımız boşuna, “Hazıra dağ dayanmaz” dememiş. İsraf, şatafat ve gösterişin hakim olduğu bir idareye de denizler petrol olsa yine fayda vermez...

“Petrol zengini değiliz. Onun için millet fakir. O sebeple çalışana yeteri kadar para veremiyoruz” ve benzeri sözler tamamen bahaneden ibarettir. Çünkü petrolü olmayan ama buna rağmen ‘dert’lerine çare bulan onlarca ülke vardır. Aynı şekilde petrol zengini olduğu halde başı dertten kurtulmayan çok sayıda ülke bulunuyor. Demek ki bir ülkenin petrol zengini olması tek başına ‘iyi’ ve dertsiz olması anlamına gelmez. Bunun böyle olduğun en başta idareciler bilir ama ne hikmetse kendilerinin inanmadıkları ‘yalan’ları millete dikte etmeye çalışırlar.

Doğru, petrol zengini değiliz. Peki, tarım zengini değil miyiz ya da istesek olamaz mıyız? Dünyada en çok fındık üreten ülkeyiz. Peki, fındık görece olarak bizde ucuz mu? Vatandaş fındığı istediği gibi alıp ihtiyacını karşılayabiliyor mu? Demek ki bir ürünün çok olması tek başına yeterli olmuyor. Az ya da çok, sahip olduğumuz değerlerin hem kıymetini bilmek hem de iyi idare etmek icap eder.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 16,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 100,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,05 artış gerçekleşmiş. Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,11, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,46, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,73 artış kaydedilmiş. Ana gruplarda aylık bazda tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 14,88, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 59,15 artış hesaplanmış. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 273,94 ile lifli bitkiler, yüzde 230,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak belirlenmiş. (AA, 15 Haziran 2022)

“Tarım ülkesi” Türkiye’de insanlar sebze ve meyveleri pahalı diye yiyemeyecek duruma gelmişse hiç bir şey denilmez, buna sebep olanlar Allah’a havale edilir. Biz de öyle yapalım...

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK’i savunurken gerçekleri çarpıttı

    Her gecenin bir sabahı var

    Hedef korku iklimi

    Gazeteler ayakta kalmaya çalışıyor

    Faydadan çok zarar getirir

    Sağlıkta şiddette iç karartıcı tablo

    Almanya, Fransa ve İtalya'dan Ukrayna’ya adaylık desteği

    ABD'den Rusya'ya çağrı: Tahılı silah olarak kullanmayın

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı ile görüşüyor

    Avrupa Komisyonu'na çağrı: Yunanistan'ı geri itmeler için kınayın

    Sosyal medya bağımlılığı artıyor

    Bodrum’un akıbeti Marmara gibi olabilir

    Kurtulmuş’un ilginç TL yorumu: Maalesef TL çok değerliydi

    Artık bıktık, hırsız var

    18 milyon öğrenci yaz tatiline girecek

    Bilecik’te ucuz şeker kuyruğu

    Aliyev'den Ermenistan'a: 2. Karabağ Savaşı'nın derslerini unutmayın

    'Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur'

    Uzman Çavuş Kadir Kemik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Muğla’da 2 yılda 50 doktor istifa etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 yıl önceden bugüne değişen ne?
    Cevher İLHAN

    “Demokrasinin yaşaması için kendimi fedâ ettim”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    BİK’i savunurken gerçekleri çarpıttı
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Müfterilerin yüzü kızaracak”
    Faruk ÇAKIR

    Petrol yok, beceriksizlik var
    Genel

    Her gecenin bir sabahı var
    Genel

    Hedef korku iklimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Zamları kim yapıyor?
    Genel

    Faydadan çok zarar getirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.