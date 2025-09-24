"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Öncelik zulmü durdurmak olmalı

Faruk ÇAKIR
24 Eylül 2025, Çarşamba
İsrail’in Gazze’de yaptığı zulüm dolaylı da olsa insanlığın uyanmasına sebep oldu ve bütün dünyada Filistin dostlarının sayısının artmasına yol açtı.

Onlar Gazze’de zulümlerine zulüm katarken, başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde şehirler Gazze lehinde ve İsrail aleyhinde yürüyüş ve gösterilere sahne oldu.

İlk bakışta bu tepkilerin İsrail’i durdurmadığı söylenebilir. Fakat uzun dönemde İsrail’in tamamen kamuoyu desteğinden mahrum kalacağı ve zulmüne mecburen son vereceği söylenebilir. Öyle ki artık İsrail kamuoyu dahi kendi idarecilerini bu noktada eleştiriyor ve “Bütün dünyada desteğimizi kaybettik, kendimizi savunamıyoruz” deme noktasına geldiler.

Çok sayıda Avrupa ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıdığını ilân etmesi buna bir delil olarak görülebilir. Bazı ülkelerin Filistin’i devlet olarak tanımasının “İsrail zulmünü durdurmadığı” bugün için söylenebilir. Bu mesele uzmanlar nezdinde de tartışılıyor. Elbette devlet olarak tanınma basit bir mesele olmadığı gibi her derdi çözen bir adım da değildir. Fakat tanınmanın uzun dönemde Filistin lehinde olduğu her halde tartışılmaz. 

Avrupa’daki devletlerin Filistin’i durup dururken tanımadığı belli. İsrail’in sınır tanımaz zulmü insanlık nezdinde büyük tepki topladı ve ortaya çıkan tablo, şimdiye kadar Filistin’i tanımayan ülkelerin de bu adımı atmasına yol açtı. New York’taki BM Genel Kurulu’nda gündem, iki devletli çözüm oldu. Elbette giderek yalnızlaşan İsrail’e yönelik daha kararlı ve müşahhas adımlar atılmadıkça Filistin’i tanımak, sembolik kalmaya mahkum olur. Ancak bu adımların uzun dönemde İsrail’i durdurmayı netice vermesi beklenmeli.

Düne kadar Filistin’i devlet olarak tanımayan ülkelerin bugün bu adımı atmış olması dünya şartlarının İsrail aleyhinde değiştiğine bir delildir. Esas mesele İsrail’i Gazze’de devam ettirdiği zulmü kesin olarak sona erdirmek olmalı ve sıra bu adımlara gelmeli. Atılan adımlar sadece ‘Filistin’i tanıma’ noktasında kalırsa doğru olmaz. Bugün için İsrail’in kuvvetli itiraz ve tehditlerine rağmen Filistin’i tanıma adımı atan ülkelerin bir adım sonra “İsrail’in zulmünü kesin olarak durdurma” adımı atabileceğini de görmek gerekir. BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesi arasında Filistin’i ülke olarak tanımayan tek ülkenin Amerika olduğun göz önüne alınırsa İsrail’in her geçin gün biraz daha yalnız ve desteksiz kalacağı söylenebilir. 

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Basri Bülbül, gelişmeleri şöyle yorumlamış: “Şu an yapılması gereken soykırımın durdurulması ve ateşkesin sağlanmasıdır. Bunun için, Gazze Mahkemesi Başkanı ve BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk’un ısrarla dikkat çektiği gibi, askerî bir müdahalenin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.” (aa.com.tr, 22 Eylül 2025)

Son hadiseler de gösteriyor ki ülke liderleri değilse bile, insanlık İsrail zulmünü durdurabilir ve inşallah durduracak...

Okunma Sayısı: 1032
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Burhan Kula

    24.9.2025 22:24:45

    Peki Kim durduracak? İslam ülkeleri ve yönetimleri ortada

  • S.topuz

    24.9.2025 13:59:59

    👏👏👏👍🏼😭😭😭Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları, Savunmasız mâsum sivilleri rasgele bombalamaları, katliam ve kıyımları, "Aç ve Susuz" bırakmaları, sadece Suriye, Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞI ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey AB, Eeeeey BM, Eeeey A.B.D! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?... Yetmedimiiiii, yetmedi miiiiiiii?!😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇷🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası

ABD savaş uçakları 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandı

Liselerde başörtüsü serbestliği tüzüğünü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Edirne'de Habiller köyünde 5 göletten 4'ü kurudu

8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e silah satışını onaylamadı

"Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?

'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'

Fransa'da çiftçiler eylemde

81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

Japonya: İsrail, iki devletli çözümü engellerse Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacakmış!

Tayland'da yol çöktü: 50 metre derinliğinde çukur oluştu; polis aracı çukura düştü

'Suriye ve İsrail 'gerginliği azaltma anlaşması'na yakın'

Kanada: TikTok, ülkedeki çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Kamuoyuna açıklama
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.