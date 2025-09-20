Gerçekten memnun değil miyiz?

Eğitim konusunda yapılan bir araştırma, millet ekseriyetinin mevcut eğitim sisteminden memnun olmadığını ortaya koymuş.

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla eğitim sistemimizden idarecilerimiz de memnun değil. Peki, bunca kişinin memnun olmadığı bir sistemin ‘tıkır tıkır’ işlemesi ve çocuklarımızı ‘öğütmesi’ nasıl izah edilecek?

İlgili araştırma şöyle özetlenebilir: IPSOS tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yüz kişiden 85’i eğitimin kalitesinin iyi olmadığını düşünüyor. Türkiye yüzde 63’lük memnuniyetsizlik oranıyla da bu alanda araştırmaya katılan 30 ülke arasında zirvede yer alıyor.

(Eğitim konusu) Türkiye’de çok eleştirilen alanların başında geliyor. Uluslararası araştırma şirketi IPSOS dünya genelinde gerçekleştirdiği eğitim memnuniyet anketini yayımladı. Singapur, 2025 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi eğitim kalitesinden en yüksek memnuniyet oranına sahip ülke olarak öne çıkarken, Türkiye’de eğitim kalitesinden memnun olanların oranı sadece yüzde 15 oldu. Türkiye 30 ülke arasında eğitim kalitesine en olumsuz bakış açısına sahip ülke konumunda yer aldı. Her 10 kişiden 7’si eğitim politikalarından memnun değil. Her 10 kişiden 8’i müfredatın yeterli olmadığını belirtti. Şu an öğrenci olmayan her iki kişiden 1’i okuduğu döneme göre eğitimin bugün daha kötü durumda olduğunu düşünüyor. Okullarda akıllı telefonların kullanılmasının yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 53. Araştırmaya katılanların yüzde 47’si okullarda yapay zekânın kullanılması gerektiğini belirtiyor. Teknolojinin eğitim üzerinde olumlu etkisi olacağına inananların oranı sadece yüzde 33.

Ipsos’un Türkiye CEO’su araştırma verilerini şöyle yorumlamış: “Ülkemizde her on kişiden yedisi eğitim politikalarından memnun olmadığını belirtiyor. Memnun olmayanların oranı geçen seneye göre yüzde 5 daha yüksek. Her on kişiden sekizi ise eğitim müfredatının yeterli olmadığını belirtiyor. Her on kişiden altısı, mevcut eğitim sisteminin bu beklentileri karşılamadığını düşünüyor. Türkiye’de her iki kişiden biri, eğitimin bugün geçmişe kıyasla daha kötü olduğunu düşünüyor. 18-25 yaş arasında her on kişiden dördü kendi dönemindeki eğitim kalitesinin daha iyi olduğunu düşünürken 46 yaş ve üzerinde her on kişiden altısı, 55 yaş ve üzerinde ise her on kişiden yedisi bu düşüncede.” (birgun.net,, 17 Eylül 2025)

Araştırmanın Türkiye’deki durumu ne ölçüde yansıttığı tartışılabilir. Fakat tartışılmayan bir gerçek var: Büyük çoğunluk mevcut eğitim sisteminden memnun değil.

Peki ekseriyetin memnun olmadığı bu ‘öğütücü eğitim sistemi’ nasıl ve kimin zoruyla devam ediyor? Yoksa bu kötü sistemden içten içe memnun muyuz?

