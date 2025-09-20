"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gerçekten memnun değil miyiz?

Faruk ÇAKIR
20 Eylül 2025, Cumartesi
Eğitim konusunda yapılan bir araştırma, millet ekseriyetinin mevcut eğitim sisteminden memnun olmadığını ortaya koymuş.

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla eğitim sistemimizden idarecilerimiz de memnun değil. Peki, bunca kişinin memnun olmadığı bir sistemin ‘tıkır tıkır’ işlemesi ve çocuklarımızı ‘öğütmesi’ nasıl izah edilecek?

İlgili araştırma şöyle özetlenebilir: IPSOS tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yüz kişiden 85’i eğitimin kalitesinin iyi olmadığını düşünüyor. Türkiye yüzde 63’lük memnuniyetsizlik oranıyla da bu alanda araştırmaya katılan 30 ülke arasında zirvede yer alıyor.

(Eğitim konusu) Türkiye’de çok eleştirilen alanların başında geliyor. Uluslararası araştırma şirketi IPSOS dünya genelinde gerçekleştirdiği eğitim memnuniyet anketini yayımladı. Singapur, 2025 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi eğitim kalitesinden en yüksek memnuniyet oranına sahip ülke olarak öne çıkarken, Türkiye’de eğitim kalitesinden memnun olanların oranı sadece yüzde 15 oldu. Türkiye 30 ülke arasında eğitim kalitesine en olumsuz bakış açısına sahip ülke konumunda yer aldı. Her 10 kişiden 7’si eğitim politikalarından memnun değil. Her 10 kişiden 8’i müfredatın yeterli olmadığını belirtti. Şu an öğrenci olmayan her iki kişiden 1’i okuduğu döneme göre eğitimin bugün daha kötü durumda olduğunu düşünüyor. Okullarda akıllı telefonların kullanılmasının yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 53. Araştırmaya katılanların yüzde 47’si okullarda yapay zekânın kullanılması gerektiğini belirtiyor. Teknolojinin eğitim üzerinde olumlu etkisi olacağına inananların oranı sadece yüzde 33.

Ipsos’un Türkiye CEO’su araştırma verilerini şöyle yorumlamış: “Ülkemizde her on kişiden yedisi eğitim politikalarından memnun olmadığını belirtiyor. Memnun olmayanların oranı geçen seneye göre yüzde 5 daha yüksek. Her on kişiden sekizi ise eğitim müfredatının yeterli olmadığını belirtiyor. Her on kişiden altısı, mevcut eğitim sisteminin bu beklentileri karşılamadığını düşünüyor. Türkiye’de her iki kişiden biri, eğitimin bugün geçmişe kıyasla daha kötü olduğunu düşünüyor. 18-25 yaş arasında her on kişiden dördü kendi dönemindeki eğitim kalitesinin daha iyi olduğunu düşünürken 46 yaş ve üzerinde her on kişiden altısı, 55 yaş ve üzerinde ise her on kişiden yedisi bu düşüncede.” (birgun.net,, 17 Eylül 2025)

Araştırmanın Türkiye’deki durumu ne ölçüde yansıttığı tartışılabilir. Fakat tartışılmayan bir gerçek var: Büyük çoğunluk mevcut eğitim sisteminden memnun değil. 

Peki ekseriyetin memnun olmadığı bu ‘öğütücü eğitim sistemi’ nasıl ve kimin zoruyla devam ediyor? Yoksa bu kötü sistemden içten içe memnun muyuz?

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi

    ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

    Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır

    Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

    Ordu'da dev dalgalar 4 metreye ulaştı

    'Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir'

    ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti

    'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı

    Serbest bırakılan İsrailli esir Gritzewsky: Netanyahu arkadaşlarımızın ölüm emrini verdi

    İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

    Yatırım ve yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırmışlardı: İzmir merkezli suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi

    Trump: Filistin'i resmen tanıma kararıyla ilgili İngiltere ile aynı fikirde değiliz

    Putin: Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askeri bulunuyor

    Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

    Trabzon-Akçaabat'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı
    Genel

    Ekonomide ürkütücü raporlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.