"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Salgına tutulan eğitim

Faruk ÇAKIR
22 Eylül 2020, Salı
Virüs salgını bütün dünyayı etkisi altın alıp binlerce kişinin ölümüne sebep olurken asıl kalıcı zararı eğitime verdiğini görmek durumundayız. Elbette ‘bir nefes sıhhat’ dünyaya bedeldir, ama en büyük düşmanın ‘cehalet’ olduğunu da unutamayız.

Ülkeler, koronavirüs salgınının maddî zararını hesaplamayı daha önemli görse de, eğitime verdiği zarar da küçümsenemez. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi  Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Kovid-19’la mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların gelecekte sıkıntı doğurabileceğine dikkat çekmiş ve “Pandemi  sürecinde yaşanan eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir” ifadelerini kullanmış. (AA, 19 Eylül 2020)

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından “Kovid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli” başlığında düzenlenen video konferansa katılan  Harry Anthony Patrinos, dünyada 1,6 milyar çocuğun salgın sebebiyle okula gitmediğini hatırlatmış.

Üniversite, lise ve ilköğretimde yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının da 11 trilyon doları bulacağını anlatan Patrinos, şunları da söylemiş: “Eğitime daha fazla  kaynak ayrılmalı, gelir ve istihdam destekleri verilmeli. Dijital beceriler ve ömür boyu öğrenmeye yatırım yapılmalı. Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım yapılmalı.”

6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturası 11 trilyon dolar ise, meselâ 2 yıllık kaybın faturası kaç trilyon dolar olacak? 

Dünya, yakın zamanda hiç olmadığı kadar büyük bir ‘para’ imtihanından geçiyor. Açlık ya da açlık kaynaklı hastalıklar sebebiyle ölen insanların olduğu bir dünyada, trilyon  dolarların salgın sebebiyle kaybedilmesi acaba dünyayı idare edenlere bir ders verir mi? Gerek BM ve gerekse benzer kuruluşlar zaman zaman yaptıkları açıklamalarla dünyadaki açlığı ve fukaralığı sona erdirmek için gerekli olan maddî ihtiyaçları listelerler. Bunun için değil 1 trilyon, belki 200 milyar dolar yeterken bu miktar nedense ayrılmıyor ve  dünyanın bir ucunda insanlar susuzluk ya da açlık çekiyor. Virüs salgınının sebep olduğu kaybı biraz da bu gözle değerlendirmek icap eder. Acaba dünyadaki fakir fukaranın ahı mı tuttu?

Bütün bu değerlendirmeler eğitimin en önemli işler arasında yer aldığını gösterir. Cehalet en büyük düşman olduğuna göre, bundan daha tabiî bir durum olamaz. Bütün dünya ve elbette Türkiye, eğitime daha fazla imkân ve emek ayırmalı. Cehaleti mağlûp ettiğimiz ölçüde daha iyi noktalara ulaşabiliriz.

Virüs salgınından gerekli dersleri çıkarabilen ve eğitime daha fazla imkân sağlayan ülkeler kazanır. Aksi halde hem virüse hem de cehalete mağlûp olurlar, Allah muhafaza...

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygurlara evde çin işkencesi

    Umarız, bu kararın da sonu kötü olmaz

    Irkçı saldırılara karşı; barışı birlikte kuralım

    'Dijital mesafe'ye de dikkat

    Zenginlerin tüketimi havayı da kirletiyor

    ABD'den Yunanistan'a: Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Hatayspor, Kadıköy deplasmanından 1 puanla döndü

    MSB, Ermenistan'ı uyardı: Ateşle oynama

    Salgınla mücadelede yeni tedbirler

    Maskelerdeki güvensizlik giderilsin

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 vefat daha

    AB, Belarus'a yaptırım konusunda anlaşamadı

    Lufthansa daha fazla çalışanın işine son verecek

    ‘AB sürecinde kaldırıldı, yeniden hortladı’

    Niğde'de depremin ardından 143 evde hasar tespit edildi

    Okullarda güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

    İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 bine ulaşabilir

    Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahvedilen nesiller
    Genel

    Umarız, bu kararın da sonu kötü olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Uygurlara evde çin işkencesi
    Ahmet BATTAL

    Evi caddeye bakan bakana
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir, başkalarına tezellül edip minnet çekme
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da cariye ve ganimet hukuku
    Ali FERŞADOĞLU

    Ceplerinize bakar mısınız, aklınız nerede mahpus?
    Faruk ÇAKIR

    Salgına tutulan eğitim
    Genel

    Irkçı saldırılara karşı; barışı birlikte kuralım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.