Ülkemizde yolsuzluk, usulsüzlük ve haksızlık olaylarında bir patlama yaşandığı her halde inkâr edilemez.

Son günlere gündemi fon ve borsa meselesi meşgul ediyor olsa da başka konularda da yolsuzluk ve usulsüzlükler katlanarak artmış durumda.

Resmi açıklamalara bakılacak olursa neredeyse her hafta ya da her ay bir “yolsuzluk örgütü” çökertiliyor. Hatta bu “örgüt”lerin sayısı o kadar artmış durumda ki artık “yeni nesil suç örgütü” isimlendirmesi yapılır hale geldi. “Örgüt”leri çökertmek elbette bir başarıdır, ama aynı zamanda “Bu kadar suç örgütü nasıl teşekkül etti?” diye sormak da icap etmez mi?

Hukukçu Figen Çalıkuşu, yolsuzluklar konusunda şöyle bir tablo çizmiş:

“Bazı haberlerde, 150 milletvekilinin veya yakınının, (...) dolandırıcılık fonlarıyla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. “Milletvekilinin, üst düzey bürokratın, yargı mensubunun ve kolluğun yolsuzluğa bulaşmaması için alınacak önlem nedir? Önlem, GRECO’yu uygulamaktır. Zira GRECO raporu tam da “milletvekili, üst düzey bürokrat, yargı mensubu ve kolluk” için yolsuzlukla mücadele önlemleri öneriyor. Peki, nedir bu GRECO? Avrupa Konseyi bünyesinde 1999’da kurulan Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu... Türkiye de 2004’ten beri üyesi bu grubun. Tesadüftür ki GRECO’nun 29 Eylül’de açıkladığı son tabloya göre: ‘Yolsuzlukla mücadele ve hesap verilebilirlik yönünde Türkiye’ye milletvekillerinin mal varlıklarının denetlenmesinden Hâkimler ve Savcılar Kurulunun bağımsızlığına, üst düzey yöneticilerin çıkar çatışmalarından polis ve jandarmadaki denetim mekanizmalarına kadar uzanan 54 tavsiyede bulunuldu... Ama yalnızca 10’u tam olarak, 16’sı kısmen uygulandı... 28’i ise hiç uygulanmadı.” (karar.com, 13 Kasım 2026)

Avrupa Konseyi’nin yolsuzlukla mücadele izleme organı olan Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye 17 devlet tarafından kurulmuş ve merkezi Strazburg’da (Fransa) bulunuyor. Günümüzde 49 üyeye sahip olan bu kuruluşa Avrupa dışından ülkeler de üye olabiliyormuş.

Türkiye’nin bu kuruluşa üye olması iyi, ancak kuruluşun yaptığı 54 tavsiyeden 28’ini hiç uygulamamış olması akla ve mantığa uygun mudur? Yine ifade edildiğine göre Türkiye, GRECO raporlarının tamamının yayımlanmasına izin vermemiş.

“Yolsuzluğa Karşı” kurulan bir kuruluşa üye olup da, yolsuzluğun önlenmesi için gerekli tavsiyeleri yerine getirmemek “Büyük Türkiye”ye yakışır mı? Muhtemeldir ki bu kuruluşun yaptığı tavsiyelere uyan ülkelerde yolsuzluklar büyük ölçüde engellenmiştir. Zaten öyle olamasa, ülkemizde yaşanan büyük yolsuzlukların benzerleri başka ülkelerde de yaşanmaz mıydı?

En büyük kabahat, “yolsuzluğu önleyen tavsiyeler”e uymayan idarecilerde olsa gerek...

