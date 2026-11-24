Türkiye, işi ehline vermemenin ağır faturasını her dönem ödedi şimdi de ödüyor. Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa hemen her konuda “ehliyetsizlerin iktidarı” devam ettiği için sıkıntılar da bitmiyor.

“Bir adım” değil, “dokuz yüz adım” sonrasını düşünmek ve öyle kararlar almak icap ederken; şimdiki idareciler “Ben yaptım oldu” anlayışıyla güya hızlı kararlar almak adına sürekli yanlış işler yapıyorlar. Dün aldıkları kararları bugün bozuyorlar ve yaparken de bozarken de taraftarlarından “alkış” alıyorlar.

21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı, Suriye’de (daha önce/ Suriye’deki iç savaş yıllarında, 2018 ve 2021 arası) kurulmuş 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu kapatılmış. Komşu bir ülkede ihtiyaç ortaya çıkında fakülte açılması ve sonra da ihtiyaç sona erdiğinde kapatılması teknik olarak mümkündür. Ancak en başta bu ve benzeri adımlar atılırken işin ehli olanlardan görüş alınmış mıydı? Hadisenin ayrıntılarını bilmiyoruz, ancak çok kısa sürede kapatılma ihtiyacı ortaya çıkmışsa meselenin iyi tahlil edilmediği akla geliyor.

Hadisenin duyulması üzerine sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Doç. Dr. Ferhat Arslan şöyle demiş: “Peki, soralım: Bu kurumların açılmasını kim teklif etti? Hangi akademik ihtiyaç ve fizibilite raporlarına dayanılarak kuruldular?

“Kuruluşlarından bugüne kaç milyon lira kamu kaynağı harcandı? Kaç öğrenci yetiştirildi, kaç mezun verildi? Yapılan yatırımların ve devredilen kamu varlıklarının akıbeti nedir?

“Bir üniversite açmak da kapatmak da idari bir karardır. Ancak kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının hesabını vermek, kamusal bir sorumluluktur.” (@Ferhatarslandr, 21 Kasım 2026)

Elbette mesele bir okul açılıp ya da kapanma meselesi değildir. İhtiyaç olduğunda böyle kararlar elbette alınır. Fakat bu kararları alırken dokuz yüz adım sonrasını da düşünmek icap etmez mi?

İktidarın aldığı her kararı “taraftar” anlayışıyla alkışlayanlar “Burada devlet aklı var, yapıldıysa mutlaka bir sebebi var” diyorlar. Tabii bir sebebi vardır, ancak bu “sebep” Türkiye’nin uzun dönemli menfaatine olmak durumundadır. Buna da bir kişi ya da beş kişi değil, TBMM gibi milletin temsilcilerinin karar vermesi çok daha isabetlidir.

Türkiye, behemehal “tek parti, tek anlayış, tek karar alıcı, tek imza” anlayışından kurtulmak durumundadır. Bunu başarabilir ve kararları “çok kişinin fikrini alarak” yapabilirsek krizleri çok hızlı bir şeklide aşabiliriz. Madem böyle bir yol var, niçin yapmayalım?