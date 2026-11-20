Akıllara ve kalplere hitap eden İslâm, her geçen gün daha fazla insanın gönlünde taht kuruyor. Yapılan araştırmalara göre İslâm dini 2035 yılında nasipse dünyanın en büyük dini olacakmış.

Tabiî ki bu yöndeki haber ve yorumlar ilk defa yapılmıyor. Senelerden beri bu anlama gelecek haberler okuyor ve seviniyoruz. Ancak İslâm’ın kalplere yerleşmesi için Müslümanlara çok büyük sorumluluk düştüğünü de inkâr edemeyiz.

Hatta bazı yorumcular “İslâm dünyayı fethediyor/edecek” şeklindeki haberleri ihtiyatla karşılayıp bu haberlerin Avrupa ve dünyadaki “İslâmofobi/İslâmdan korku”yu alevlendirmek için yapıldığını ileri sürüyorlar. Belki bu kanaatin de bir haklılık payı olabilir, ancak İslâm’ın hızla yayıldığı da bir gerçek. Hiç umulmadık kişileri ve umulmadık vesilelerle Müslüman olduğuna dair onlarca belki yüzlerce haber duyuluyor ve okunuyor.

ABD merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir kamuoyu araştırmaları ve düşünce kuruluşu olarak tanıtılan Pew Research Center’ın araştırmasına göre Müslümanların sayısı 2035’te Hıristiyanların sayısını aşacak. 2070’e kadar Müslüman nüfusun yüzde 80 artması, Hıristiyanlığın merkezinin Afrika’ya kayması ve ABD’de Hıristiyanların nüfusun çoğunluğunu oluşturma özelliğini kaybetmesi bekleniyormuş.

Pew Research Center ve Polonya merkezli İleri Nüfus ve Din Araştırmaları Merkezi’nin (CASPAR) ortak araştırması The Washington Post’ta yayınlanmış ve dünya nüfusunun 2070 yılına kadar nasıl bir dinî dağılım göstereceğini ortaya koymuş. Araştırmaya göre 2020-2070 yılları arasında dünya nüfusu yüzde 29 artarken Müslüman nüfus yüzde 80, Hıristiyan nüfus ise yüzde 30 büyüyecek. Araştırmaya göre 2020 yılında Müslümanların çoğunlukta olduğu 53 ülke ve bölgenin tamamı 2070 yılında da bu özelliğini koruyacak.

Araştırmaya göre dünyanın pek çok ülkesinde kendisini herhangi bir dine mensup olarak tanımlamayanların oranı da artacakmış. 2020 yılında ABD nüfusunun yüzde 64’ünü oluşturan Hıristiyanların oranının 2070 yılında yüzde 48’e gerileyeceği tahmin ediliyor. (gazeteoksijen.com, 19 Kasım 2026)

Araştırma sevindirici, ancak bu “müjde” Müslümanları tembelliğe itmemeli. Aksine İslâm’a daha samimî bir şekilde sarılmak ve “güzel örnek” olunması icap eder.

Bu meseleler gündeme geldiğinde Bediüzzaman’ın şu tavsiye ve müjdesini hiç akıldan çıkarmamak gerekir: “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler, belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler.” (Hutbe-i Şamiye, sayfa 328-329)

Meselenin düğüm noktası şurada: İslâmın güzelliklerini fiillerimizle, yaşantımızla ortaya koymak ve güzel örnek olmak mecburiyetindeyiz vesselam.