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2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Şeffaf ve hesap veren sistem

Faruk ÇAKIR
02 Ocak 2020, Perşembe 00:06
Dertlerimiz elbette çoktur, ama biri var ki dertlerin içinden çıkılmaz hâle gelmesine yol açıyor:

Açıklık ve şeffaflık olmaması. Buna ilâve olarak ‘hesap verme’ adetinin de olmaması, yanlış yapanların yaptıklarının yanına kâr kalmasına sebep oluyor.

Açıklık, şeffaflık ve hesap verme alışkanlığı olmadığı için yapılan işler de her zaman şüphe ile karşılanıyor. Şeffaflık olmadığı için insanlar haklı olarak yapılan bazı işlere itiraz ediyorlar. Bu defa da itiraz edilmesi idarecileri rahatsız ediyor. Hesap verme adetleri olmayan idareciler istiyor ki yaptıkları işlere hiç kimse itiraz etmesin, hesap sormasın. Oysa devlet ve millet kaynaşması biraz da hesap sorma ve hesap verme sisteminin iyi işlemesine bağlıdır. İdarecilerin hesap vermekten uzak durması onların lehine değil, tam aksine aleyhinedir. Doğru yaptığından emin olan bir idarecinin hesap vermek istememesi mümkün müdür?

Son yıllarda yerli oto, yerli tank, yerli silâh gibi konular tartışılıyor ve ne kadar yerli olduğu soruluyor. Her fırsatta ifade etmeye çalışıldığı üzere namerde muhtaç olmamak için mümkün olduğu kadar daha fazla mal ve hizmetin ülkemizde üretilmesi milletin menfaatinedir. Ve bu gayretler desteklenmelidir. Zaten ekseriyetle de bu ve benzeri çalışmalar destekleniyor. Ancak arzu edilen nisbette açıklık ve şeffaflık olmadığı için ‘Ne kadar yerli?’ sorusu sorulduğunda idareciler rahatsız oluyor. Bir tank, bir bilgisayar, ya da bir arabanın değil yüzde yüz; yüzde 10, yüzde 20 ya da yüzde 80 yerli olması bile (yüzde yüz ithal olmasına nisbetle) bir başarıdır. Mühim olan çok çalışmak ve ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretebilecek imkânlara sahip olmaktır. Ne var ki bu noktada vatandaşa doğru bilgiler verilmiyor ve ortaya şüpheler çıkıyor.

Şöyle geriye dönelim ve bir misalle bunu anlatmaya çalışalım: Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği youtube.com sitesinde “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”nın, “Bakan Işık yerli otomobil çalışmalarını anlattı” başlığıyla paylaştığı bir video var. Videonun paylaşılma tarihi 12 Mayıs 2016. (Arzu edenler için videonun adresi şöyle: https://www.youtube.com/watch?v=gWOEkXqMJeI)

Bu videoda dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde devam eden yerli otomobil çalışmalarını anlatmış. Habertürk TV kanalında yayınlanan 28 dakikalık haberde bakan Işık, ‘yerli otomobil’le ilgili geniş bir tanıtım yapmış. Videoda, 2016 yılı sonlarına kadar 30 ya da 40 araçlık bir filo hazırlanarak her türlü arazi şartlarına uygunluk için denemeler yapılacağı anlatılmış. 2018 yılı Haziran ayında aracın lansmanının, tanıtımının yapılacağı ve nihayet 2019 yılında ‘elektrikli yerli otomobil’in seri üretiminin yapılacağı ve satılacağı vaad edilmiş.

Bu ve benzeri haberler sadece bir TV kanalında değil, hemen her TV kanalında yer almıştır. Ayrıca gazeteler de sürekli bu çalışmalardan bahsedip millete bilgi vermişti. O gün bu haberleri şüphe ile karşılayıp “Bu anlayışla, bu çalışmayla bunların yapılması kolay değil. Milleti yanıltmayın” diyenlere acaba nasıl tepkiler verilmiştir?

Peki, bugüne geldiğimizde o günkü haberleri yapan ve bu şekilde millete ‘eksik bilgi’ verenlere hesap soruluyor mu? O halde bugünkü tartışmalara da biraz bu pencereden bakmakta fayda var.

İtiraz iş yapılmasına değil, açık, şeffaf ve hesap veren bir sistem kurmayan idarecileredir. 

Lütfen milleti yanıltmayalım.

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