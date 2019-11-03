"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Su gibi aziz ol

Faruk ÇAKIR
03 Kasım 2019, Pazar
Önümüzdeki yıllarda ‘su savaşları’ çıkabileceğini tahmin eden uzmanlara inananlar az olsa da dünyanın bir ‘su meselesi’ olduğu bilinmeli.

Bilhassa içme suyu noktasında dünyadaki tablo her geçen gün biraz daha riskli hale geliyor. Türkiye’nin de bu kötü gidişten etkilendiğini bilmekte fayda var.

Araştırmalara göre şehirlerdeki musluk suyunun kalitesi her geçen gün biraz daha bozuluyor. Öyle bir hale gelindi ki, musluktan su içenlere şaşılıyor. Öte yandan içme suları için harcanan paralar,  ‘şişe su’lara ödenen miktarlar evdeki musluk suyu faturaları ile yarışıyor. Ve idareciler bu durum karşısında sadece seyirci...

Hollanda/Utrecht merkezli, Avrupa’nın ilk online PR ajansı olarak 2016 yılında faaliyetlerine başlayan “B2Press” günümüzün en önemli konularından biri olan şehirlerde musluk suları konusunda bir araştırma yapmış. Buna göre Türkiye, içilebilir musluk suyu açısından en tehlikeli 187 ülke arasında yer alıyor. Bunun neticesi olarak da Türkiye’de kişi başına 149 litre ambalajlı su tüketiliyormuş.

Açıklamalara göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2030 yılında her 10 kişiden 4’ünün suya erişiminin olmayacağını tahmin etmiş. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve kuraklıklar sebebiyle giderek  tükenmesinin yanı sıra, su kirliliği de en önemli dertlerden biri. Kirlilik sebebiyle su kalitesinin azalması, dünyanın pek çok şehrinde musluktan akan suyun içilememesine sebep oluyor. Araştırmaya göre, 244 ülkeden 187’si güvenli olmayan musluk suyuna sahip iken yalnızca 57 ülke geçer not almış. Maalesef, Türkiye de, güvenli musluk suyuna sahip olmayan ülkeler listesinde yer almış.

Üç yanımız denizlerle kaplı diye ülkemizi ‘su zengini’ sayıyoruz, ama gerçek tablo çok farklı. Eğer tedbir alınmazsa Türkiye, önümüzdeki yıllarda ‘su fakiri’ olabilir.

Su meselesi hafife alınmamalı. İsraf edilmemesi icap eden nimetlerin başında su gelir. Su konusundaki  Hadis-i Şerifler de dikkat çekicidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm), “Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş” buyurmuştur. Bu yasaklanamayan üç unsurun Müslümanların ortak malı  olduğu bildirilmiştir. (...) Peygamberimiz (asm), abdest almakta olan Sa’d’ın (ra) yanına uğradı ve ona: “Nedir bu israf?” dedi. “Abdestte israf olur muymuş?” diye soran sahabeye Hz. Peygamber (asm), “Evet, sen akar suyun  kenarında bulunsan bile’” buyurmuştur.” (Dr. Fatma Şensoy, Hadislerle Su, Sonpeygamber.info,  29.7.2019)

Bütün idarecilerin ve bilhassa büyük şehir belediye başkanlarının bu meseleye özel ilgi ve alâka göstermesi icap eder. Musluktan akan içme suyunun kaliteli olması ve içilebilmesi aynı zamanda ailelere de büyük destek anlamına gelir. 20 ya da 30 yıl önce içilen sular acaba bugün niye içilmesin? Ya da belediyelerin böyle bir vazifesi yok mu? Vatandaşa musluktan sağlıklı içme suyu ulaştıramayan bir belediyenin başarılı olduğunu ileri sürmesi kabul görür mü?

Musluktan akan sular içilemiyor, sağlıklı değil de ‘şişe suları’ ya da paketlenmiş sular sağlıklı mı? Bu  noktada da ciddî soru işaretleri ve sıkıntılar var. Konuya ciddiyetle eğilmeli ve çare bulunmalıdır. Hiç kimse bu meseleyi hafife almamalı.

Ve elbette musluklarla beraber tarihî çeşmelerimizden de mutlaka içilebilir su akmalıdır. İlâve olarak ihtiyaç olan sokaklara ve parklara yeni çeşmeler yapılmasını da idarecilerden talep ederiz...

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'nin tamamı güvenli bölge haline gelsin
    📷

    Karikatürler

    Halk boğaz tokluğuna çalışıyor

    Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil

    Keşmir’de hayat zorlaşıyor

    İşgal planını bozmak farz

    Suyumuz kirleniyor

    İflâslar artacak

    İçişleri Bakanlığı: Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Göztepe, Trabzonspor'u üzdü

    MSB: İkinci Rus heyetiyle görüşmeler tamamlandı

    Beşiktaş, Antalya deplasmanından 3 puanla dönüyor

    Tel Abyad’da pazar yerine terör saldırısı: 13 sivil öldü
    📷

    Bu güzelliği yerinde görmelisiniz

    140 bine yakın kişi koşacak

    İçişleri Bakanı Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

    'İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışının yolu Veda Hutbesi'ndeki ilkelerde'

    Prof. Dr. Toros'tan "pastırma yazı'' açıklaması

    Mali'deki terör saldırısında ağır bilanço!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Perinçek’e risale
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil
    Ahmet BATTAL

    Hatibden muhatabına hutbeler
    Genel

    Halk boğaz tokluğuna çalışıyor
    Genel

    Temsilcilerimiz toplandı
    Faruk ÇAKIR

    Su gibi aziz ol
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye'nin tamamı güvenli bölge haline gelsin
    Adnan NACİR

    Rant Boğaz’dan gelir...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.