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21 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Tutulmayan sözler niçin verilir?

Faruk ÇAKIR
21 Temmuz 2019, Pazar
Söz vermek kolay, ama önemli olan verilen sözlerin gereğini yerine getirmek olmalı.

Hem ülkemizde hem de dünyada verilen sözlerin tutulmadığı bir devirde yaşıyoruz. Deprem, sel ve benzeri felâketler sonrası açılan yardım kampanyalarında önemli sözler veriliyor, ama sıra o sözlerin tutulması ve yaraların sarılmasına geldiğinde insanlar verdikleri sözleri unutuyor maalesef.

Türkiye ölçeğinde olduğu gibi dünya ölçeğinde de benzer sıkıntıların yaşandığını Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’ın açıklamalarından öğreniyoruz. Mark Lowcock, Yemen’e en fazla insanî yardım sözü veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) taahhütlerinin küçük bir kısmını yerine getirmekle eleştirmiş. 

BM Güvenlik Konseyi’ni Yemen’deki insanî duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, dünyanın en büyük insanî krizinin yaşandığı ülkede şartların daha da kötüye gittiği uyarısında bulunmuş. Geçen Haziran’dan bu yana 120 bin Yemenlinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan BM yetkilisi Lowcock, bu yılın başından beri ülke içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 300 bini geçtiğine dikkat çekmiş.

Yemen’e en fazla insanî yardım sözü veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni taahhütlerinin küçük bir kısmını yerine getirmekle eleştiren Lowcock, ‘’En fazla yardım taahhüdünde bulunanlar, (Yemen’in koalisyon içinde yer alan komşuları) taahhütlerinin sadece küçük bir kısmını ödedi’’ demiş. Şubat ayında Yemen’e insanî yardım için düzenlenen uluslar arası toplantıda ülkeler 2,6 milyar (haberde, sehven milyon denilmiş) yardım sözü vermişti, ancak donör ülkeler şimdiye kadar bu taahhüdün sadece yüzde 34’ünü ödemiş.         

Açıklamalara göre Yemen’de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi öldü. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş sebebiyle büyüyen insanî kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Yine BM rakamlarına göre dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç halde. Ülkede temiz suya olmaması, yetersiz beslenme, ilâç ve tıbbî malzemelerdeki eksiklik gibi sebeplerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyormuş.  

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Nisan 2018’deki bir açıklamasına göre (ntv.com.tr, 3 Nisan 2018) Yemen için düzenlenen uluslar arası yardım konferansına katılan ülkeler 2 milyar dolardan fazla yardımda bulunma sözü vermiş ve hedefin 3 milyor dolar olduğu açıklanmış. BM yetkilileri ayrıca yadımların toplanması kadar, bu yardımların muhtaçlara ulaştırılmasının da önemli olduğunu ve bunun için Yemen’deki savaşın bir an önce sona ermesi icap ettiğini hatırlatmışlar.

Esasında Yemen’e yapılan en büyük yardım, devam eden savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Bununla birlikte söz verilen maddî yardımların yerine getirilmemesi de en az ‘Yemen faciası’ kadar kötü bir durumda. 

Daha da çarpıcı ve sarsıcı olan, yardım sözü verip de sözünde durmayan ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ‘Müslüman ülkeler’in olmasıdır. Sözünde durmamak Yemen’e değil, “İslâm âlemine’ bir darbedir. Hiç kimsenin, hele hele ‘Müslüman ülkeler’in böyle bir hakkı olmamalı. 

Tutabileceğimiz sözleri verelim ve verdiğimiz sözleri tutalım inşallah.

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