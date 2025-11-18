"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

‘Yabancı’ların raporu

Faruk ÇAKIR
18 Kasım 2025, Salı
Türkiye’de umumî olarak ‘yabancı’ kaynaklı raporlara mesafeli durulur.

Raporda ne dediğinden ziyade kimin dediğine bakılır ve iyi tavsiyeler bile dikkate alınmaz. Hele konu ‘insan hakları’ olunca yabancı tavsiyeleri duyulmak istenmez. “Batı’da şu kadar hak ihlâli var, o halde onlar bize tavsiyede bulunamaz” denir.

Belki bu bakış tarzı idarecilerin ve vatandaşların hoşuna gider, ama doğru mudur? Bu bakış açısı, meselâ “İlim Çin’de dahi olsa alınız” Nebevî tavsiyesine ters olmaz mı? Tabiî ki Avrupa’da da yüzlerce ‘insan hakkı ihlâli’ vardır. Fakat bu durum ülkemizdeki insan hakkı ihlâllerini görmeye niçin engel olsun? Ayrıca görüldüğü kadarıyla ‘yabancı’ raporlarda Avrupa ülkeleri de çoğu zaman eleştiriliyor, kınanıyor ve ikaz ediliyor. Mühim olan bu ikazlardan ders çıkarmak ve hataları tekrar etmemek değil mi?

Bu cümleden olarak Uluslararası insan hakları kuruluşu Freedom House; 2025 İnternette Özgürlük Raporu”nu yayınlamış. 72 ülkedeki internet hürriyetine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, bu yıl internetin 18 ülkede özgür, 32 ülkede kısmen özgür ve 22 ülkede özgür olmadığı belirtilmiş. Rapora göre Türkiye, 2024 yılındaki puanını koruyarak 31 puan ile “internetin özgür olmadığı ülkeler” kategorisinde yer almış. Raporda, 0 (sıfır) en az özgür anlamına gelirken, 100 en özgür anlamına geliyor.

Raporda, Mısır, Pakistan, Rusya, Türkiye ve Venezuela gibi internet hürriyetinde son 15 yılda yaşanan küresel gerilemeden en ağır biçimde etkilenen ülkelerde hükümetlerin, iktidarlarına yönelik zorluklar karşısında çevrimiçi ortamdaki denetimlerini arttırdığı belirtilmiş. Raporda, “Bu ülkelerdeki yetkililer, çevrimiçi içeriklere yönelik kısıtlamaları genişletti, elektronik iletişim üzerindeki gözetimi arttırdı ve özellikle protestolar ve seçimler sırasında çevrimiçi olarak eleştirilerini dile getirenlere daha ağır cezalar uyguladı. Bu durum, otoriter rejimlerde iktidarın güvenliği için dijital baskının ne kadar önemli hale geldiğini ortaya koyuyor” tespiti yer almış. (indyturk.com, 13 Kasım 2025)

Bazıları da ‘sanal âlem’deki çirkinlikleri bahane ederek internet dünyasındaki kısıtlamaları, hak ihlâllerini haklı görüyor. Elbette ki internet dünyasındaki çirkinlikler tepkiyi hak ediyor. Ancak ‘iyi’ ile ‘kötü’ birbirinden ayrılmadan toptan yasak uygulanması çoğu zaman ‘iyi’lerin de engellenmesine sebep oluyor. Çoğu önemli siyasî ve toplumsal gelişmede ilk fırsatta sosyal medyanın kısıtlanması, ‘bant daraltılması’ haberleşme hakkının ihlâli anlamına gelir.

Netice itibarıyla raporda anlatılanların doğru olup olmadığına bakılması en isabetli olandır...

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes, Gazze’deki soykırımı durdurmadı

    8 hakem tutuklandı

    Oxford Union’dan tarihî karar: İsrail İran’dan daha büyük tehdit

    Kazanın kırım sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalı

    Uymayacağınız kanunları niye çıkardınız?

    Gazze'de derinleşen insani felaket için dünyaya "acil müdahale" çağrısı

    15 bin öğretmenin tercih süreci başladı

    Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

    Milli Takım 647. maçında zorlu İspanya karşısında

    “Türkiye, yargı devletine dönüştü”

    5816, uluslararası hukukla da çelişiyor

    Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edildi: 70 okulda eğitime ara verildi

    Bangladeş'te eski Başbakan Hasina "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırıldı

    15 bin sözleşmeli öğretmen için atama tercih süreci başladı

    Polonya'da demir yolunda patlayıcı maddeyle sabotaj düzenlendi

    Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, Kanada'da havalimanında saatlerce alıkonuldu

    İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerine saldırdı

    Ukrayna: Rusya son 1 haftada 1000 İHA ve 980 güdümlü hava bombası ile saldırdı

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.