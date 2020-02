Yeni Asya’daki coşku

21 Şubat 1970’de yayın hayatına atılan gazetemiz Yeni Asya, yarım asrı geride bırakarak 51. yılına adımını attı.

Dile kolay, yarım asır... Ömrü olanlar inşallah 100. yılı, 150. yılı ve dünyanın ömrü olduğunca yeni yılları da görürler.

Gazetemizin 51. yılına adım atması vesilesiyle düzenlenen ‘51. kuruluş yıl dönümü programı’ İstanbul Güneşli’deki merkez binamızda gerçekleştirildi. İstanbul’un yanı sıra, çevre il ve ilçelerden gelen okuyucularımız toplantı salonu olarak da kullanılan mescidini doldurdu. Her yıl şahit olduğumuz üzere gazetemizin kuruluş yıldönümü toplantıları okuyucularımız yeniden kaynaşmasına ve itihada vesile oluyor.

Programda, yıllardan beri tanıştığımız ağabey, okuyucu ve kardeşlerle yeniden görüşme imkânı olduğu gibi, ilk defa tanıştığımız ağabeyler de oldu. Uzun yıllar yurt dışında çalışan ve 1985’lerde dergilerimizin abone hizmetleri hususunda yazdığımız mektupları hatırlayan ve hatırlatan bir ağabeyimizle ilk defa tanışmamız sürpriz oldu.

Şunu bir defa daha gördük ve anladık ki Yeni Asya’nın asıl sahibi, isimsiz kahramanlar olun okuyucularıdır. Ve bizler ancak bu isimsiz kahramanların ihlaslı dualarıyla ayakta durabiliriz ve duruyoruz.

Program boyunca yapılan konuşmalarda hep bu noktaya dikkat çekildi. Yeni Asya’nın kuruluşunda yer alan ya da ilk sayısından itibaren takip edenlerin anlattıkları da buna delil oldu. Program esnasında okunan Risale-i Nur bahsinin “ihlas üzerine” olması da ayrıca önemliydi. Çünkü Yeni Asya, ihlaslı okuyucularının samimi sahip çıkmasıyla ve duasıyla 50 yılı geride bırakmış bir neşriyat vasıtasıdır. Samimiyetini ve kuvvetini de yine inşallah ‘ihlas’ düsturundan alıyor. Aksi halde bunca badireleri atlatmak kolay olabilir miydi?

Yeni Asya, Risale-i Nur’dan aldığı mesajları bütün Türkiye’ye ve dünyaya ilan etmek niyetiyle yola çıkmış bir gazetedir. Bunu da inşallah son sayısına kadar yapmaya niyetlidir. Toplantıda paylaşılan bazı hatıralar da bunu gösterdi. Gazete okuyarak Risale-i Nur’a ulaşan yüzlerce, belki binlerce bahtiyar yok mu? Peki, bu yolculuk hafife alınabilir mi? “İslamı doğru anlatan” neşriyat vasıtalarına geçmiş yıllara nispetle bugün daha fazla ihtiyaç yok mu? İşte Yeni Asya’nın hedefi ve maksadı budur.

“Hanımların diliyle Yeni Asya” mesajları da dikkat çekiciydi. 21 Şubat 2020 tarihli Yeni Asya’da yer alan ve programda kısaca tekrarlanan bu mesajları şöyleydi: “Yeni Asya’nın yıllardır verdiği mücadele, savunduğu dava, sadece Nur Talebelerini değil, tüm insanlığı ilgilendirmektedir./ Korkmayın, başınıza Yeni Asya okumakla bir şey gelmez. Zira Yeni Asya demek, istikamette, güvenli yolda olmak demektir./ Her sabah kalkar, önce gazetemi alıp okurum. Sanki her gün müjdeci, tesellici geliyor gibi./ Allah inşallah Yeni Asya’mızı ve dâvâmızı çok uzun yıllara ulaştırır. İnşallah o dâvâ ile birlikte ölürüz./ Şunu da ifade edeyim ki, Yeni Asya, her dönemde bir zorluk yaşamıştır. Her türlü zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir. Ümit varız, elhamdulillâh./ Risale-i Nur talebelerinin ve imanlı ve ahlâklı nesillerin yetişmesini, ailenin korunmasını isteyen hamiyetli tüm ehl-i imanın Yeni Asya’ya sahip çıkması ve destek olması gerekir.”

Programa katılan ve katılamasa da dualarıyla yanımızda olan bütün okuyucularımıza teşekkür borçluyuz.

Fiili ve kavli duaya devam edelim inşallah.