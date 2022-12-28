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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yine kabahat vatandaşta mı?

Faruk ÇAKIR
28 Aralık 2022, Çarşamba
Sağlık hizmetlerinde giderek büyüyen aksamalar var.

Bu durum en başta hastaları mağdur etmiş durumda. İşi hastaneye düşen herkes görüyor ki, şu andaki sistem ‘eski’ye dönmüş durumda. İnsanlar muayene olmak için randevu alamaz duruma geldi. 

Konuyla ilgili bir haberde şu bilgiler var: “Ülkemizde sağlık problemleri her geçen gün derinleşmekte. Özellikle doktorlardan randevu alınmasında, randevu alındıktan sonra doktorun istediği tetkiklerin yapılmasında çok uzun süreli randevular verilmekte. Bugün muayene olduğu doktora MR için en az 6 ay sonraya gün verildiğini, röntgen gibi basit bir işlem için bile 1 ay, 1,5 ay, 2 ay sonraya gün verildiğini maalesef hepimiz şahit oluyoruz. Bu problemin ortadan kaldırılması için devletin yetkili kurumlarının bir an önce bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. (...) İnsanların bir şekilde özel hastanelere yönlendirilmeye çalışıldığını hissediyoruz. Ancak ülkemizin ekonomik şartları ortada. Bu ekonomik şartların olduğu bir ortamda insanların özel hastaneye gidip de doktor muayenesi olması, devamında tetkik yaptırması mümkün değil. Buradan yine çağrıda bulunmak istiyoruz Sağlık Bakanımıza. Lütfen bu sağlık sistemindeki problem bir an önce çözülsün. Gerekirse devlet özel hastanelerle gerekli iş birliğini sağlasın ve insanların bu mağduriyeti bir an önce çözülsün.” (ANKA, 24 Aralık 2022)

Bu tablo karşısında Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama da özetle şöyle: “MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir. Halen her 5 kişiden 1’i doktor randevusuna gelmiyor. Her 5 kişiden 1’i acaba neden randevu alıyor? Hasta, sağlıklı, beraber tartışmamız gereken bir konu. Devlet, sorunların üstesinden toplumla birlikte gelir. Yeri gelince şu soruyu sorun: Randevuna neden gitmedin dostum? (Devlet randevularında ciddidir’ sözü, MHRS bilgisayar sistemi tarafından tamamen benimsendi. Gidilip gidilmeyeceği şüpheli randevuyu hiç almamak mı, almak mı daha iyi? MHRS, gelmeyeceği randevuyu iptal etmediği halde randevusuna gitmeyenlere, aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu vermiyor” (twitter mesajı, 24 Aralık 2022)

Yine başka bir mesajda da hastaların muayene için randevu aldığı halde randevusuna gitmediği ve yığılmanın da bu sebeple meydana geldiği ilan edilmişti. 

İlk bakışta Sağlık Bakanlığı’nın haklı olduğu akla gelse de; esasta yine vatandaş mağdur oluyor. Bir defa, hastalara muayene için 15 gün sonraya randevu verilmesi ve bunun ‘normal’ gibi görülmesi; işin özüne, tedaviye, sağlığa uygun bir yol mudur? Grip olan bir hasta 15 gün sonra muayene olsa bundan bir fayda görebilir mi? 

Tabii ki işin bu noktalara geleceği çok önceden belliydi. Maalesef yapılan ikazlar dikkate alınmadı ve 2 ya da 3 gün sonraya diye başlayan randevu gecikmeleri 15 güne çıktı. Bu mesele çok su götürür, ama mutlaka çare bulunması gereken büyük bir problemle karşı karşıya olduğumuz görülsün vesselam.

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