"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Zulme karşı insanlık ittifakı

Faruk ÇAKIR
26 Eylül 2025, Cuma
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde düzenlenen ‘’Filistin’e Destek’’ mitinginde konuşan Gazzeli Yusuf Barakat’ın çağrısı belki de İsrail zulmünü sona erdirecek tekliflerin en birincisidir.

Gazzeli Yusuf Barakat, mitingde yaptığı konuşma da şöyle demiş: “Artık insanlık ittifakı kurulup bütün Filistin halkı ile dayanışmak ve savaşı durdurmak gerekir.” 

Barakat, şunları da söylemiş: “Filistin’in dostları, Gazze’nin gökyüzünde savaş uçakları değil barış güvercinleri uçsun diye bugün Eyüpsultan Meydanı’na Filistin bayrakları ile gelen Filistin dostlarına selam olsun. 1974 yılında Yaser Arafat BM’de ‘Ey dünya elimizden zeytin dalını düşürmeyin’ dedi. Bugün de bir Gazzeli olarak şunu söylemek istiyorum. Evet sol elimizde barışın simgesi zeytin dalı var ama sağ elimizde de bugün Eyüpsultan ile birlikte bütün Türkiye’nin direnme hakkı var, direnme hakkımız var.” (anka, 24 Eylül 2025)

İsrail zulmünü durdurmak için İslâm ülkelerinin harekete geçmesini haklı olarak istiyoruz, ancak esas melese gelip “İnsanlık ittifakı”nda düğümleniyor. Keşke İslâm ülkeleri Gazze’deki zulmü durdurmak için öncülük yapsa... Fakat dünyanın hal ve gidişine baktığımızda bunun pek de mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü İslâm ülkelerinin idarecileri çeşitli sebeplerle kararlı adımlar atmaktan uzak duruyorlar. Bir ülkenin ya da uluslararası bir kuruluşun aldığı kararları uygulayabilmesi biraz da ekonomik gücüyle alakalıdır. İslâm ülkelerini temsilen konuşanlar, kararlarını uygulatabilecek ekonomik güce ne yazık ki sahip değil. İsrail gibi zalim ülkeler de bunu bildiği için bu konudaki açıklamaları dikkate almıyorlar.

Şunu da hatırda tutmak icap eder ki, mesele sadece İsrail meselesi de değil. Bugün itibarıyla İsrail’e bu zulmü yaptıran Amerika’daki idarecilerin ölçüsüz desteğidir. Her şart altında İsrail’i haklı, Filistin’i haksız görüyorlar. Dolayası ile esas kızılması gereken, zulmü durdurması istenen Amerika’daki idarecilerdir. 

Amerika’daki idarecilerin meselâ İspanya gibi davrandığını bir düşünün. İsrail Gazze’den bir günde çekilmez mi? 

Bugünkü dünya şartları bakımından Amerika’nın İspanya gibi davranmasını bekleyemeyeceğimize göre o halde Gazzeli Yusuf Barakat’ın çağrısını gündeme taşımakta fayda var. Şimdiki Amerika idarecileri ile değilse de, “Amerika’daki iyiler”le mutlak surette ittifak ve iş birliği kurulabilir.

Bütün dünyadaki “iyiler” bir araya gelebilse, zalim İsrail’in zulümde sınır tanımaması nasıl mümkün olacak? 

Zaten “ifsat komiteleri” bu birliğe mani olmak için çalışmıyorlar mı?

Okunma Sayısı: 210
