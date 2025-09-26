ŞİİR

Safın belli olsun kalma bîtaraf, Daim haktan yana olmalı taraf, İkisi ortası orası Araf, Arada derede kalma kardeşim. Bîtarafım demek muhalif taraf, Haktan ayrılanlar olur bertaraf, Mihenge vurursan olursun sarraf, Bakırı altından ayır kardeşim. Muvakkat dinsizlik bîtaraf olmak, Çok zor olacaktır gerçeği bulmak, Ya bulamaz isen ateist kalmak, Kömürle elması fark et kardeşim. Akıbeti görmez kör hissiyatın, Dünyaya daldırır hep hevesatin, Aklını başına alırsan eğer, İmanla yaşa öl, haydi kardeşim. Hiç kimse demiyor ekşidir ayran, Tatlıyı ekşiyi nedir ayıran, Nur-u imanla bak Hak olur âyan, Nefsinin peşinden koşma kardeşim. Şeytan-ı racimin desisesine, Hakkın sillesini vur ensesine, Kulak vermelisin hakkın sesine, Şeytan -i lâine kanma kardeşim. Sırat-ı müstakim dosdoğru bir yol, Bundan ayrılırsan nefsin atar gol, Şeytan sağ gösterir sana yapar rol, Şeytanın peşinden gitme kardeşim. Hak ve hakikate versene kulak, Kur'ân ve de sünnet rehber sana bak, Dünya ve ukbada olursun pak, Kur'ân ve sünnetten şaşma kardeşim.

