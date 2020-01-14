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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

“Şu Deve Meselesi”

Fatih Yargı
14 Ocak 2020, Salı 00:57
Deveye ‘’Boynun neden eğri?’’ diye sormuşlar; ‘’Nerem doğru ki!’’ demiş.

Şu Avustralya deve hikayesinin neresi eğri neresi doğru kısaca şöyle bir göz atalım.

Develerin Avustralya’ya ilk hicreti, Afganlı devecilerin yük taşımak amacıyla bu kıtaya getirilmesiyle başlar.

Güney Avustralya’nın kırsal kesiminde yaşayan yaban develerin sayında büyük bir artış olunca yetkililer 10,000 deveyi itlaf etme kararı aldı. Son yılların en kurak iklimini yaşayan Avustralya’da sayıları oldukça artan develer su bulamayınca kasaba ve evlere kadar inmeye başladılar. Develer su tanklarına, klimalara, içme suyu yataklarına ve alt yapıya zarar vermeye başlayınca, çiftçiler ve kırsal kesimde yaşayan halk zarar görmeye başladı. Güney Avustralya kırsalında belirli bölgelerde deve sayısını kontrol altına alma amacıyla “Bir hafta içinde on bin deve silahlı avcılar tarafından helikopterle yaklaşıp öldürülecek” kararı açıklandı. Uzmanların dediğine göre araziye düşen yabani deve veya diğer yabani hayvanların sayısı belirli sayıyı geçtiğinde çevreye, çiftçilere ve diğer canlılara zarar veriyor. Birkaç hafta sonra vurulan bu develeri bir yerde toplayıp yakıp küllerini toprağa gömecekler.

Avustralya’da bir milyon iki yüz bin yaban deve olduğu tahmin ediliyor.

Bu develer özel deve avcıları tarafından yakalanıp mezbahanelere satılmakta. Orada işlenen et farklı ülkelere deve eti olarak ihraç edilmekte. Develerin canlı olarak yakalanması, nakliyesi ve etinin belirli kısmının et olarak ihraç maliyetini oldukça arttırmaktadır. Avustralyalıların pek tercih etmediği deve eti de maliyeti  yüksek olunca alıcı bulmada zorlanılmakta. Eksik ve yanlış bilgiyle bir haftadır bu konu gündemini korurken, Türkiye’de bazı kurumların öldürmeyin, bu develeri bize verin gibi teklifleri ne kadar meselenin aslından uzak olduklarını gösteriyor.

Maalesef bu haber Türkideki sosyal medyada ise gündeme “Yangınlarda susuz kalan develer yüksek miktarda su içiyor diye öldürülecek” şeklinde yansımakta. Hatta biraz daha ileriye gidip “Avustralya kendi ülkelerinin hayvanı olan koala ve kanguruları sahiplenip Ortadoğu hayvanı olan develeri sularımızı tüketiyor deyip develeri öldürüyorlar” diye asparagas haber üretiyorlar.

Elbette gönül bir devenin bile boşuna öldürülmesini arzu etmez. Ama bu develer Avustralya’da tüketilmiyorsa ve ihraç için yüksek maliyetten dolayı yurtdışında piyasa bulamıyorsa çıkış yolu nedir bilemiyorum. Ama elbette ki çözüm develerin öldürmesi olmamalı.

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