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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Adalet ve terakki

Fatih Yokuş
12 Aralık 2021, Pazar
İnsanlık için elzem olan hürriyet, adalet ve terakki; Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde hasreti çekilen çok önemli üç kavramdır. İslâmiyet; başı iman, kanatlardan biri ibadet, diğeri de muamelat olan bir kuşa benzer.

İbadet; daha çok kişiyle Allah arasındadır. Kişinin kul olduğunu hatırlaması ve karşılık beklemeden rıza-ı İlâhiye uygun yaşamasıdır. Namaz, oruç, hac, zekât ve benzerleri ibadet kısmını teşkil eder.

İbadet konusunda fazla sıkıntı yaşanmazken, diğer kanadı teşkil eden muamelat adeta yok hükmünde olmuş İslâmiyet; bir kanadı kırık kuşa benzemiştir.

Özellikle muamelatın omurgasını oluşturan; hürriyet, adalet ve terakki Müslümanlar arasında mumla aranır hale gelmiştir. Oysa bu üç özellik; Peygamberimiz (asm) ve onun dört halife döneminde olmazsa olmazları idiler.

Ben-i Adem; “Arabın Acemden; Acemin Araptan” üstün olmadığı; “bir tarağın dişleri”, “vücudun azaları” ve “bir birini tamamlayan binanın tuğlaları” gibi yani hak ve hürriyetler konusunda “eşitliği” İslâm sayesinde öğrenmişlerdir.

Kadınlar, diledikleri Peygamberimize (asm) sorma, hak talep etme, Hz. Ömer’in verdiği hükmü iptal etme, “erkeklerin üzerinde hakkı olduğu gibi kadınların da erkekler üzerine hakkı” ve nice hak ve hürriyetlere İslâmiyet sayesinde kavuşmuşlardır.

Uhud Harbi istişaresinde gençler fikirlerini hürce beyan etmiş ve kabul görmüştür. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını Peygamberimizden (asm) doğru isteme ve “vahiy mi?” diye sorular sorma, vahiy değilse itiraz etme veya fikir beyan etme, halifeye; “yoldan çıkarsan seni kılıcımızla düzeltiriz” diyebilecek hürriyeti, yani devlet reisinin kararlarını sorgulama hürriyetine sahip olmuşlardır.

Adalet: Kur’ân âyetleriyle net biçimde ifade edilmiş, “zalime meyil” etmeyi men etmiş, “kızım Fatıma olsa bile...” adalette taviz verilmeyeceği net biçimde anlatılmıştır.

Dokunulmazlık zırhı ile birileri veya zümreye imtiyaz tanınmamıştır. Adalet; herkese ve her kesime aynı mesafede olması İslâm’ın temel esasıdır. Terakki etme; “iki günü bir olan zarardadır”, “en hayırlınız insanlara hayrı olan”, “dünyada da ve ahirette de en iyisini isteme” İslâm dininin bir gereğidir.

Müslüman; hak ve haklı taleplerde hür olmalıdır. Müslüman; adalette taraf olmalı, zalimin karşısında dik durmalıdır. Makam, konum ve durumu ona imtiyazlar vermemeli, adalet önünde eşit olma, terakki ve ilerleme Müslümanın şiarı olmalıdır.

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