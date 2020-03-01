Beslenmede helâl arayışları (8)

Sağlıklı, dengeli ve helâl dairede beslenmenin ölçülerine uyulması, İslâm dininin emirlerinden olan temel bir kaidedir.

Hiçbir zaman ve mekânda besin maddeleri, dikkat ve özenle araştırılmadan sofralara getirilerek, toplu bir şekilde yenmelerinin sağlığımızdaki düzeni tahrip edeceği gibi, bunların doğuracağı sıkıntılar, manevî hayatı da olumsuz etkileyecektir.

Zamanımızdaki hızlı ulaşım imkânları, çeşitli sebeplerle seyahat etme ihtiyacını vazgeçilmez bir hâle getirmiştir. İnsanlar evlerinden kısa veya uzun bir süre uzakta kalma zorluğunu yaşamaktadır. Bu seyahatlerde insanlar, helâl ve sağlıklı anlamda risk yaşadıkları, hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. Yolculuk esnasında verilen ikramlar, incelenmeli ve sorgulanmalıdır. Özellikle hazır gıdalar, çok dikkat edilmesi gereken ve helâl olsa bile, bazen haram olan başka katkı maddeleriyle işlem gördüklerinden dolayı, şüpheli ve sakıncalı hâle gelebilirler. Helâl gıda maddeleriyle beslenmek, yapılacak ibadetlerin sağlığına ve kabulüne tesir edeceğinden, yolculukta beslenmeye son derece dikkat edilmelidir.

Uzun mesafeli yolculuklarda, ulaştırma araçlarında verilen yemek, ikrâm ve atıştırmalık gıda maddelerinde, içinde şüphe olmayanlar eskiye göre daha az olacağı düşüncesi, her zaman akılda canlı tutularak “Otobüste ikram edilen kekler, meyve suları genelde ucuz olanlardan tercih edilir. Seyahati planlayıp, otogara ulaşmanın türlü streslerini yönetmenin getirdiği kan şekeri düşmesini, bu atıştırmalıklarla bastırmanız, sağlığınız açısından iyi olmayacaktır. Bu yüzden valizinizi hazırlarken kendinize ve (varsa yanınızda) ailenize ayrı ayrı atıştırmalıklar hazırlamanız faydalı olacaktır. Zira mekânın ve ruh halinin değişmesi, uyulması gereken kuralları değiştirmez. Uçakla yolculuk yapılıyorsa, şayet uçağa binmeden önce bir mönü tercih etmediyseniz, genelde et ve tavuk ikramı oluyor. Bunlar dışında, daha az şüphe barındıran vejetaryen mönüler var. Biletinize önceden ekletmeniz daha iyi olur. Bir de uçaklarda vegan (bitkisel) mönü seçeneği vardır.“ 1

Köylere ve kırsal alanlara yapılacak yolculuk ve konaklamalarda, organik gıdalara rastlanabilir. Üzülerek belirtelim ki, köydeki gıdaların birçoğu fıtratları kaybettirilmiş bir hâle getirilmiştir. “Anadolu’nun köylerinde peynir, tereyağı, bal, turşu alınıp, yenilebilir. Tabi balı glikozla, peynir ve yoğurdu süt tozuyla, tereyağını da patates püresiyle yapmamışlarsa. Ancak tavuk ve et mamullerinde ihtiyatı elden hiç bırakmamak gerekir.“ 2

Seyahat sırasında alış veriş yaparken, her gördüğü gıdayı merak ederek, tadına bakma psikoloji ile lezzet düşkünlüğüne kapılmak, insanı pişman olacağı durumlara sürükleyebilir. Satın alınacak gıda maddesinin içinde neler bulunduğunu araştırmak, uyulması gereken en önemli kural olmalıdır. Alış verişlerimizde, yalnızca satıcının vereceği bilgilerle yetinmemek gerekir. Onlar da, gıdalardaki katkı maddelerinden haberdar olmayabilirler. Onlar için önemli olan, satış miktarıdır. Yolculuk esnasında yaşanacak beslenme zorluklarını aşmak için, mümkün olduğu kadar bitki kaynaklı veya balık çeşitlerinin tüketilmesiyle, haram ve şüpheli gıdalardan gönül rahatlığıyla korunabiliriz. Böylece helâl gıda arayışının vereceği huzur, ruh sağlığını ve manevî rahatlamayı güçlendirecektir.

Kısa mesafeli yolculuklarda, beslenme problemini çözmek için, yenmesi kolay olan gıdalardan bir paketin evde hazırlanması, sağlıklı ve güvenli olacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Melek AKTÜRK, Age. s.185.

2) Age. s.188.