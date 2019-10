Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida - 3

İnsan sağlığında ciddî tahribatlara sebep olan kandida, gerçek anlamda bilinmediğinden, zarar ve komplikasyonlarından korunmak için, gerekli önem verilmediğinden, birçok hastalığa sebep olmaktadır.

Organizmanın direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirerek, ancak bu olumsuzluklardan korunma sağlanabilmektedir. Tavsiye edeceğimiz korunma yolları, sağlıklı ve dengeli beslenme desteği ile bitki kaynaklarından faydalanma metodu olacaktır. Beslenmemize ilâve edeceğimiz, bu destek maddeler, kandida’nın zararlarından koruyarak, sağlığımızın kolay ve ekonomik yollarla düzenlenebileceği bilinciyle, hayat tarzımıza da yön verebileceğiz. Bu koruyucu destek gıdaları ve önemli özelliklerini tanımaya çalışmak, kandidaya karşı direncimizi güçlendirecektir.

Kandida dahil, bütün mantar türlerine % 98 oranında etkili olan kimyevî maddeleri ihtiva eden SARIMSAK, en etkili bitkidir. Güçlü antiseptik özellikleri dolayısıyla, koruyucu ve tedavi edici etkisi, uzun yılların uygulamalarıyla kesinlik kazanmıştır. “Kandida mantarının tedavisinin yanı sıra, mide ve bağırsak iltihaplarını tedavi edicidir. Diğer kimyevî ilâçlarla tedavilerin tersine sarımsak, sindirim sistemindeki faydalı bakterileri korurken, zararlı bakterileri de hızla yok etmektedir. Diğer yandan sarımsağın, vücudun temizlenmesinde çok büyük önemi olan karaciğer ve kolon üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Her gün 2-4 diş sarımsağı, kandida öldürücü olarak, ezerek ya da su ile karıştırarak alabilirsiniz, ancak tamamen boş mideye almaktan sakınınız, midenizdeki yanmayı önlemek amacıyla, bir çorba kaşığı hindistancevizi yağı ile karıştırarak, almakta yarar bulunmaktadır. Sarımsağın kanı inceltme etkisi dolayısıyla, kan hastalığı ve pıhtılaşma bozukluğu olanların, kullanmaması gerekmektedir.” 8 Bir başka kandida düşmanı da, SOĞAN’dır. Mantar, bakteri ve parazit kaynaklarına karşı, güçlü savunma etkili gıdadır. Organizmada açığa çıkan atıkların temizlenmesinde çok faydalıdır.

Baharat sınıfından olan, her derde deva ZENCEFİL, dolaşım sistemini ve karaciğeri, toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenleyerek, gaz sıkıntılarını giderir ve spazmları (gerilim sancılarını) çözer. Organizmanın arınma sistemlerinde, açığa çıkan zararlı atıkların, vücuda zarar vermeden atılmalarını kolaylaştırır. Bağışıklık sisteminin en değerli desteği olan ZEYTİNYAĞI, muhtevasında bulunan maddeler aynı zamanda, bağırsaklarda bulunan zararlı mantarların toksinlerini temizler. “Araştırmalar, zeytinyağının kan şekerini de dengelediğini göstermektedir. Zeytinyağının, kandida mantarını besleyen, yüksek kan şekeri seviyesini dengelemesi, kandida ile mücadelede büyük önem taşımaktadır. Zeytin yaprağı özü, mantar öldürücü özelliği yanında, taşıdığı antiparazit, antiviral ve antibakteriyel özelliği dolayısıyla, meselâ yeşil çayın iki katı antioksidan özelliği taşımaktadır. Hastalıklara karşı koruyacağı gibi, aynı zamanda yaşlanmaya karşı da korumaktadır. Zeytin yaprağı özünün, bütün bu pozitif özelliklerinin yanı sıra, sürekli halsizlikten şikâyet eden kandida hastalarına enerji vermesi, onun önemini arttırmaktadır. Yüksek tansiyon ve diyabet hastaları kullanmamalıdır.” 9

Bitkisel tedavide, etki alanı geniş olan KEKİK, mantar, virüs ve bakterilere karşı son derece güçlü, bir ilâç bitkidir. Kekikten elde edilen kekik yağı, hastalık kaynağı mikro organizmalara karşı, vücudun savunma ve tedavisinde olağanüstü etkileri bulunmaktadır. Kekik yağına, kandida başta olmak üzere, hiçbir mantar ve bakteri karşı direnç gösterememektedir. Kandida ile mücadelede çok önemli olan uygulama, lifli gıdaların ağırlıkta olduğu beslenme şeklidir. Lifli gıdalar, bağırsak faaliyetlerini hızlandırarak, atık maddelerin vücuttan atılmalarını, düzenli hale getirir. Elma, yulaf gibi besinler lif zengini olduğundan, sık tüketilmelidir. Bağırsak faaliyetlerindeki, peristaltik hareketleri (bağırsağın düzenli hareketleri) en iyi düzenleyen bitkilerden birisi de, KARNIYARIK OTU’dur. “Karnıyarık otu tohumları, çözülebilir lifleri bol miktarda ihtiva etmesinden dolayı, yumuşak ve nazik bir fırça görevi yapmaktadır. Kalın bağırsağın kıvrım ve oyuklarına sıkışmış olan atık maddeleri parçalar ve yüzeyinde kaygan bir film tabakası oluşturur; böylece atık maddelerin hareketini ve atılmasını kolaylaştırır. Karnıyarık otu, lif zengini olup, su ile işlem görünce, lifler sünger gibi emici hale gelir, yumuşar ve normal boyutunun birkaç katı hacmine ulaşırlar ve bağırsakların temizlenmesine yardımcı olması dolayısıyla, kandida ile mücadelede kullanmakta yarar vardır.” 10

Kandida’dan korunma ve tedavi ile birlikte, genel vücut sağlığına destek olmak üzere, kullanılan ÇÖREKOTU, asırlardır dünyanın her tarafında kullanılmaktadır. İhtiva ettiği vitamin, mineral, omega 3 ve yüzden fazla değerli besin maddeleri, büyük ölçüde sağlığa destek olmaktadır. Tıbb-ı Nebevî’de “ Çörek otuna kıymet verin, zira o, ölüm dışında her derde şifadır.” buyurularak, övülmüştür. Yapılan bilimsel araştırmalar, bu hadis-i şerifin sırlarını her geçen gün, daha çok öğretmektedir. İbn-i Sina başta olmak üzere, bütün İslâm hekimlerinin önemine işaret ettikleri çörekotu, bağışıklık sistemine destek ve hatta anti-kanserojen etkisiyle, ABD ve Avrupa ülkelerinde, geniş bir kullanma alanına ulaşmıştır. Bitki dünyasında, her geçen gün yıldızı parlayan ZERDEÇAL’ın ihtiva ettiği, koruyucu ve tedavi edici biyokimyasallar, organizmanın bağışıklık sistemine destek, kandida ve kanser gibi hastalıklarına, şifa ve deva kaynağı olmaktadır. Zerdeçal ile ilgili yapılan, klinik ve laboratuvar araştırmaları, insan sağlığına oldukça etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bağışıklık sistemini güçlendiren daha birçok gıda, insan sağlığını koruyup, güçlendirmek için Rahmet-i İlâhiye tarafından, hediye ve ikram edilmiştir. Bunlardan badem, kabak çekirdeği, limon, kırmızı biber, karanfil, Hindistan cevizi yağı, ceviz gibi nimetler, başta sayılabilecek olanlardır.

Cenab-ı Hakk’ın (cc), insanlara destek olarak inayet ve rahmetiyle, yeryüzü eczahanesine bol miktarda yaydığı, şifaya vesile sebze, meyve, baharat ve sayılamayacak, tedavi ve destek kaynakları, insanların vesair canlıların, ihtiyaç ve hastalıklarını bilen Âlim-i Külli Şey’ (cc), gereken devaları bol miktarda hazırlayarak, dağ ve denizlerin hazinelerine ve ağaçların dallarına, kullanılmak üzere depolamıştır. Şafi-i Hakikî’nin (cc) şifa eczahanelerindeki bitmez nimetler, araştırma ve keşiflerle bilinmeyi ve derde derman olmayı beklemektedir.

Şifaya vesile olan Hediye-i Rahman nimetlerinden bol bol faydalanalım.

