Sağlığın simgesi: Turp

Halk arasında sağlıklı olmanın ifadesi olarak ‘Turp gibiyim’ deyimi, samimî dost sohbetlerinde güçlü ve sağlıklı olmanın gerçeğe dayanan güzel bir benzetme ve hoş bir lâtifedir.

Turp ailesinin insan sağlığına kaynaklık etmesi, bol ve ucuz halde bulunması muhtaç insanlara, özellikle de dar gelirli geniş halk topluluklarına şifanın kaynağından ve Rahmet-i İlâhiye’nin harika ikramlarından olduğunu göstererek, faydalanmanın yollarını detaylarıyla anlatmaya çalışacağız.

Turp ailesi, tarihin en eski çağlarından beri bilinen ve severek tüketilen bir ilâç gıdalar grubudur. Toprak hazinesinin içine gömülerek gelişen yumru köklere, Şafi-i Hakiki (cc) deva ve şifa depolayarak, başta insanlar olmak üzere, diğer canlıların da yardımına göndermiştir. Bu nimetlere yüklenen vitamin ve minerallerin organizmaya sağladığı faydalardan, yapılan araştırmalar sonucunda her geçen gün yenileri eklenmektedir. Özellikle “Hücrelerimizin ‘paslanmasına’ sebep olan, oksitleyici faktörlere karşı koruma sağlıyorlar, bağışıklık sistemini kamçılıyorlar, hücrelerin genetik şifresini taşıyan DNA zedelenmelerini önleyip, kanserleşme sürecini engelliyorlar, hatta bazı kanserlerin büyüme hızını yavaşlatıyorlar. Vücudun tabiî toksin atma sistemi olan DETOKS mekanizmalarını çalıştırıyorlar. Bunların en çarpıcı özelliği, vücudu kimyevî madde maruziyetine bağlı oluşan kanserlerden korumak.” 1

Turpgillerden farklı görünümlerde olan turp, şalgam, pancar, kara lahana, mor lahana, yeşil lahana, karnabahar ve brokoliye toplu olarak bakıldığında, en önemli özelliklerinin bağışıklık sistemini güçlendirmeleridir. Mevsiminde düzenli olarak tüketilen turpun “İçindeki SÜLFÜR her türlü patojeni (Hastalık yapan mikroorganizmalar./F.E.) kovar, bağırsak parazitlerini öldürür. Turpun ihtiva ettiği sülfürler, arterleri ve damarları temiz tutar, kan damarlarında koruyucu bariyer işlevi yaparak, plakların bağırsak yollarına yapışmasını önler. Turp inanılmaz bir kalp yiyeceğidir; iyi kolesterolü arttırıp kötü kolesterolü azaltarak, kalp hastalıklarını ve diğer kardiyovasküler sorunları önlemedeki payı çok büyüktür. Ayrıca turpun böbrekler, karaciğer, pankreas ve dalak üzerinde de yenileyici bir etkisi olduğunu unutmamamız gerek. Turpun yeşillikleri vitamin, mineral, antioksidan, ilâç niteliğinde nebatî kimyevî ve kanserle mücadele eden alkaloidlerle doludur. Buna ilâveten ANTİVİRÜTİK ve antibakteriyel bileşimler ihtiva eder. Vücutta biriken ağır metalleri, çok yüksek oranlarda temizler. Reflü, romatizma, astım, bronşit, zatürre, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, tiroit hastalıkları, sindirim problemleri, nezle, öksürük, uyku bozuklukları, bitkinlik, zihin bulanıklığı ve enerji kaybı gibi rahatsızlıklardan herhangi biri sizde de varsa, turpu hayatınıza sokmayı deneyin.” 2

Asırlardır bilinen turp, bütün İslâm hekimlerinin ilgisini çektiğinden eserlerinde önemle değerlendirmişlerdir. Bu hekimlerin dünya çapında en ünlüsü ve Şeyhü’r reis namıyla bilinen İbn-i Sina, meşhur kitabında turp hakkında, bir ilâç olarak geniş bilgi verirken “Turpun en güçlü kısmı onun tohumudur. Sonra kabukları, yaprakları ve etli kısmı gelir. Bu ilâcın (turp) pişmişi gıda değerini arttırır. Eklemlerde olan travmaları bertaraf eder ve eklem ağrıları için cidden yararlıdır. Onun pişmişi, kronik öksürüğe iyi gelir. Özellikle yaprak ve saplarının suyu, karaciğerdeki tıkanıklığı açar. Turp tohumu zehirlere karşı iyi gelir” 3 demektedir.

Bereketli Antakya toprağında yetişen ve aynı zamanda iki gözü anadan doğma görmeyen, kalp gözü açık büyük hekim DAVÛD EL ANTAKÎ, ünlü eserinde turptan söz ederken “Turp suyu bal ile karıştırılarak yenirse, iç salgı bezlerinin (Endokrin sistem) faaliyetlerini düzenleyerek, arındırılmasını sağlar. Göğüs ve mide hastalıklarına fayda sağlar. Yemeklerle beraber yenirse, sindirimi kolaylaştırarak gaz birikmesini engeller. Haşlanarak yenirse, öksürük sıkıntılarını rahatlatır. Turp suyu, organizmada tıkanan kanalları açar. Sap ve yapraklarından elde edilen su, SEKENCEBİN ile (Bal-sirke karışımından elde edilir.) karıştırılarak içilirse, idrar yollarındaki küçük taş ve kumları düşürür, karaciğer üşütmesine deva olur, safra kesesi fonksiyon bozukluklarını da düzenler. Cildi güzelleştirir, saç dökülmesine fayda sağlar, yeni saçların çıkmasına destek sağlar. Eklem ağrıları, siyatik, vitiligo ve gut hastalıklarında şifaya vesile olur. Turp tohumu yağı da, ağrılı bölgelere sürülmelidir. Vücudu bütün zararlı atıklardan arındırır. Akrepleri uzaklaştırır aynı zamanda akrep zehirine karşı panzehir olduğundan, zararlara engel olur.” 4

Turp hakkında daha birçok bilgiler ve övgüler bulunmakla birlikte, özetleyecek olursak, bağışıklık sistemini güçlendirerek, sağlıklı bir hayat sürdürmek isteyenler, turpgillere sofralarında geniş yer vermelidir. Kahvaltıda salatalık yerine ve sebze yemeklerine 1-2 turp doğranması, sağlıklı beslenmemize büyük destek sağlayacaktır. Özellikle de çocuklara sevdirilmelidir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kanser İyileşir, s. 252, Hayykitap 2015.

2) Anthony WILLIAM, Hayat Değiştiren Yiyecekler, s.204 Nemesis Kitap 2019.

3) İbn-i SİNA, El- Kanûn Fi’t Tıbb, c. 2, s. 504 Çev. Prof. Dr. Esin Kahya, Akm Yayınları 2017.

4) Davûd el ANTAKÎ, Tezkire’t Ûlul elbâb, c. 1, s. 561 Dar el Kütûb el İlmiyye 1998.