"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî Yazıları (2) - Kur’ân-ı Hakîm’den şifa kaynakları - 2

Feyzullah ERGÜN
05 Mart 2022, Cumartesi
​Şifa kaynağı olarak Kur’ân-ı Hakîm’i vasıta ederek, Zât-ı Zülcelâl’den (cc) hastalıklara şifa talebinde bulunulması, hekime ve sağlık kuruluşlarına müracaat edilmeyeceği anlamına gelmemelidir.

Hastalıklardan korunma ve tedavi çarelerini araştırıp, tıp ilminin nimetlerinden faydalanma yollarına gidilirken, şifanın manevî ve psikolojik yönlerden desteklenerek, âcilleştirilip kolaylaştırılmasına da, ruhen ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı tıbbî tedavinin yanında, Kur’ân-ı Hakîm’in şifa ve deva hazinelerinden iman ve ihlâsla yapılan yardım talebinin cevapsız kalmayacağı, rahmet-i İlâhiyeden ümitle beklenecektir.

“Kur’ân-ı Hakîm’in sûre ve âyetlerinin şefaatçi edilerek, hastalıklara karşı şifa ve deva talebinde bulunurken, Fatiha Sûresi ile birlikte, “Rabbi’şrali sadri ve yessirli emri.” (Taha- 25-26) okunması, mide-bağırsak hastalıklarına, karaciğer, kalp, göğüs ve ateşli hastalıklarda şifaya vesile olacağı gibi, kalp katılığı (şefkat ve merhamet hislerinin zayıflaması), korku halinde ve zehirlenmelerde, zehirli maddenin etkisinin yok edilmesinde, devalara güç katacaktır. Vesvese ve üzüntü hallerinde, kıskançlık duygusuyla yapılan nazar değmesinden korunmada, koruyucu manevî bir kalkan olur.

Kitabullah’ta a’zam âyet olan Âyet el Kürsî’dir. Şifa ve koruması hakkında Resulullah (asm): “Gece Âyet el Kürsî’yi okuyana Allah (cc) tarafından bir koruyucu gönderilir ve sabaha kavuşuncaya kadar, ona şeytan yaklaşamayacaktır.” (Buharî) buyurmuşlardır. İhlâs, Felâk, Nâs, Âyet el Kürsî ile “Ve anetil vücûh lil Hayy’il Kayyûm.” Âyetleriyle şifa talep edilir. Zira, Kur’ân-ı Kerîm, nefsin birçok hastalığını tedavi eder. Kalbi huzura kavuşturur ve nefsi terbiye eder. Baş, göz ve diş ağrılarında rahatlama sağlar. Göğüs hastalıklarında, Fatiha ve İnşirâh Sûrelerini göğsün üzerine okuyarak, şifa talebine manevî vesile olabilecektir.” 1

“Kur’ân-ı Hakîm, unutkanlık hali yaşandığında veya hastalık haline gelecek kadar ilerlemesi durumlarında, ilâç etkisi göstererek şifaya vesile olmaktadır. Bir kısım unutkanlığa sebep olan şeytanî dürtülerden rahatlayabilmek için, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti zihni tasfiye ederek, unutulanın hatırlanmasını sağlar. Böyle durumlarda “Vezkûr rabbeke iza nesiyte ve kûl ase en yehdiyeni rabbi li akrebe min haze reşeden.” Olan Kehf Sûresi 24. Âyeti okunur. Kur’ân-ı Hakîm, vesvese, psikiyatrik hastalıklar ve insanlara zararlı olabilecek girişimlerin önlenebilmesi durumlarında; Âyet el Kürsi, Kâfirûn, İhlâs, Felâk ve Nâs Sûrelerinin okunarak, vücudun meshedilmesiyle rahatlama sağlanacaktır.” 2

Kur’ân-ı Hakîm’in nurlu ve şifalı âyetlerinden, Resulullah’ın (asm) tavsiye ettikleri, bir kısım hastalıklara ve bütün sıkıntılı hallere devâ olması ümidiyle sarılmak için takdim ediyoruz. Kur’ân-ı Hakîm’in nüzulüne vesile olarak, Rahmeten lil âlemin olan Habibullah (asm) buyurdular ki: “ Balığın karnında iken duâ eden Zennûn'un (Hz. Yunus) münacatı olan “Lâ ilahe ille ente sübhaneke inni küntû minezzalimin.” (Enbiya. 87) Âyetiyle duâ eden sıkıntılı bir Müslîm’in ihtiyacına, Allah (cc) muhakkak icabet eder.” (Tirmizî-Hakim) Başka bir hadislerinde buyurdular ki: “Sizden birisine, dünyanın belâ ve sıkıntılarından bir şey isabet edince, Allah’ın (cc) kurtuluş ve ferec vereceği bir şeyden haber vereyim mi? Zenûn’un duâsı.” (Hakim) Başka bir rivayette ise: “Size İsm-i a’zam’ı haber vereyim mi? Yunus’un (as) duâsı.” (Hakim). 3

Hastalık sıkıntılarından korunmada, deva ve şifa aramada Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (asm) Kur’ân eczahanesinden talim ettiği hayatî tiryak ve tavsiyeleri hayatımızda uygulayabilmek, sağlıklı, huzurlu mü'minler olabilme yollarını da, nurlandıracaktır. Kur’ân-ı Hakîm’in bazı âyetlerinde, şifanın özü olan bazı gıdaların zikredildiği ve Resûlullah’ın (asm) geniş uygulamalarla tavsiye ettikleri fıtrî reçetelerden bazılarını uygulayabilmemiz, en etkili ve kolay tedavi yoludur. Meselâ, “(…) Onların karınlarından, içinde insan sağlığına yarayışlı unsurlar bulunan değişik renklerde/tadlarda bir sıvı çıkar. Şüphesiz bunda da, düşünen kimseler için mutlaka bir ders vardır!” (Nahl. 69) Âyetinde, bir ikrâm-ı İlâhî olan halis bal nimeti, en değerli ve yüksek derecede şifa kaynağıdır. Resulullah (asm); “Balda bütün hastalıklara şifa vardır. Allah (cc) suya hayatın bütün sırlarını dercetmiş, gökten mübarek ve rahmet olarak indirmiştir.” buyurmuşlardır. Kur’ân-ı Hakîm’in “ … Eşine rastlanmayan mübarek bir zeytin ağacından alınmaktadır.” (Nûr. 35) tarifiyle övülen zeytinyağı, hayatın her anında, saf bir şifa kaynağıdır.

Peygamber Efendimiz (asm), ümmetinin bütün problemleri ile alâkadar olduğundan üzüntü, sıkıntı gibi psikolojik dertlerine de, deva olacak tavsiyelerde bulunmuşlardır. “Her namazın sonunda, istiaze ve istiğfar edeni Allah (cc), sıkıntıdan feraha, üzüntülerden kurtuluşa çıkarır ve rızkını bereketli bollukla mükâfatlandırır.” (Ebû Davud). “Üzüntü ve sıkıntıları çoğalanın, bedeni hastalanır.” (Ebû Nuaym). “Bu hadisleri günümüz tıp ve psikoloji ilimlerinin aydınlığında araştırdığımızda, üzüntü ve sıkıntı kaynaklı stresin birçok hastalığa sebep olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yüksek tansiyon, diyabet gibi hastalıkları tetikleyen stres, böbreküstü (surrenal) bezi fonksiyonlarını arttırarak, ADRENALİN seviyesinin yükselmesine sebep olur. Mide ülserine ve gözün kılcal damarlarında değişime yol açar. Sindirim enzimlerindeki düzeni bozar. Hamilelik durumunda cenini (FETUS) olumsuz etkiler. Devamlı yaşanan stres hali, erken yaşlanmaya sebep olmaktadır. Bu durumlarda duâ, tazarru, niyâz ve namazla Rabbine iltica ederek, rahat ve necata kavuşulabilir.” 4

Kur’ân-ı Hakîm’in, maddî-manevî hastalık ve yaralarımıza, okunması ve tefekkür edilmesiyle de deva olmasını Şafî-i Hakikî’den (cc) acz ve fakrımızla, ümit kaynağımız olarak bekliyoruz.

SAĞLICAKLA KALIN.

Kaynak:

1-2-3-4) Dr. Müsfir el ZAHRANÎ, Et-Tedavî vel İlaç, s. 18, Daret Tıybet el Hadra 2010.

Okunma Sayısı: 41
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zamlara karşı algı operasyonlarına devam
    📷

    Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dua, rahmet ve hasretle yad ediliyor

    Tren istasyonuna akın ettiler

    AB: Ukrayna'yı aramızda istediğimizin sinyalini açık biçimde vermeliyiz

    Ukrayna'da ilerleyen günler daha kötü olabilir

    Son 24 saatte 180 kişi vefat etti, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı

    Putin: Hafta sonu 3. tur görüşmelerin yapılması öngörülüyor

    Rusya'ya bir darbe de Microsoft'tan

    'Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi'

    'Çatışma bize gelirse NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız'

    Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlar soruşturulacak

    2022 yılı fitre miktarı 40 lira olarak açıklandı

    Pakistan'da Şiilere ait camiye bombalı saldırı: 45 kişi öldü, 65 kişi yaralandı

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 9. gün

    Salgınla mücadelede yeni döneme ilişkin genelgede neler var?

    Isparta'daki elektrik kesintileri açıklama: 'Şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız'

    Petrol fiyatları 130 dolara çıkabilir

    Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolü Rus ordusuna geçti

    İktidar, enflasyonu durduramıyor

    Fransa’da 25’ten fazla dernek ve STK "Müslümanları hedef alan" yasaya karşı Danıştay'a başvudu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Turuncu devrim-işgal kıskacındaki ülke
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya gençliği, troller ve troliçeler
    Faruk ÇAKIR

    Dünya durmasın, savaş dursun
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dost hatırı büyükse!..”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    “Savaş” Hukuku...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    H. Muharrem OKUR

    Tavizsiz çizgimiz
    Ali HAKKOYMAZ

    Silâhlara veda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.