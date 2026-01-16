Yeni yeniden Fidanlık

Gazetemizin uzattığı elle Fidanlık tekrar yeşeriyor.

Her kışın ardından bahar mutlaka geliyor. Toprağa sabırla işlenen tohumlar çiçekler açıyor. Yeşeren filizler umut besliyor. Yeni Asya'nın genç okuyucuları Fidanlık eki ile hem birbirlerinden haberdar oluyor, hem de yazı dünyasında yer alma fırsatı yakalıyorlar. 2 yılı aşkın süredir dijital dünyada yerini alan Fidanlık, serüvenine Yeni Asya gazetesinin matbadan sıcacık çıkan sayfalarında yerini alarak devam ediyor.

Yeni Asya Gençlik Şûrâ'larının bir meyvesi olan Fidanlık'ı genişletmemiz için genç ve inançlı kalemlerin yazılarına, güçlü fikirlerine ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sayılarda ilim-teknik, kültür-sanat- edebiyat, lahika, röportaj, gezi-seyahat, infografik, hukuk, sağlık alanlarında bir çok kaydadeğer yazıyı kaleme alan yazarlarımız, inşallah aynı özveri ile Yeni Asya'nın sayfalarını süsleyecekler. Şimdilik ayda bir ve tek sayfa olarak Fidanlık sizlerle. Ardından daha dolu, daha güçlü şekilde Yeni Asya'nın sayfalarını doldurma fırsatı ellerimizde. Haydi fikriniz sizinle kalmasın, sizde Fidanlık ile paylaşın. Okundukça anlam kazansın. Okundukça çoğalsın. Dimağlarda yerini alsın.

Değerli fikirlerinizi [email protected] adresine beklıyoruz.

***

Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-30

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-28-29

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-26-27

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-25

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-24

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-23

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-21-22

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-18-19-20

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2