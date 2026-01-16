Bugün Cuma ders yok

YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıyla Cuma namazı saatlerinde ders, sınav ve toplantı yapılmamasını istedi. Düzenlemenin öğrencilerle birlikte akademik ve idarî personeli de kapsadığı vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 12 Ocak 2026 tarihinde tüm üniversite rektörlüklerine gönderdiği metinle, Cuma namazı saatlerinde ders, sınav, toplantı ve benzeri akademik, idari faaliyetlerin planlanmaması yönünde önemli bir düzenlemeyi belirtti.

Söz konusu olan metinde: Öğrencilerin, akademik ve idarî personelin ibadet hürriyetinin fiilen korunması, eğitim-öğretim süreçlerinde inanç özgürlüğüne saygının gözetilmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önlenmesi vurgulandı. YÖK, üniversite yönetimlerinden haftalık ders programları ile sınav ve toplantı takvimlerini belirlerken Cuma namazı vakitlerinin dikkate alınmasını istedi.

Bu bağlamda, Cuma günleri namaz saatlerine denk gelen ders ve sınavların başka zaman dilimlerine alınması, zorunlu haller dışında bu saatlerde akademik faaliyet planlanmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca uygulamanın sadece öğrencilerle sınırlı olmayıp öğretim elemanları ve idarî personeli de kapsadığı ifade edildi.

Metin, üniversitelerde uzun süredir fiilî olarak uygulanan ancak yer yer ihmal edilen bir hassasiyetin kurumsal düzeyde yeniden kontrol niteliğini taşıyor.

Eğitim hayatı ile temel hak ve hürriyetlerin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğine dikkat çeken bu düzenleme, yükseköğretimde insanı merkeze alan bir yaklaşımın somut yansıması olarak değerlendiriliyor.