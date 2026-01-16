"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Her fidanın bir hikâyesi vardır

Mehmet Can Dağ
16 Ocak 2026, Cuma 06:15
2022 Aralık ayında alelacele bir toplantı ile kendimizi Antalya’da bulduk. Gayemiz, gençliğimiz hakkında bir şeyler yapmaktı.

Harekete geçmek, bir kıvılcım yakalamaktı. Elbette kırkı aşkın genç ortak bir gaye ile bir araya geliyorsa oradan elle tutulur projeler ortaya çıkıyor. Biz de cemaatimizin eksik kaldığı noktaları değerlendirdik. Güncel medyayı nasıl yakalayabiliriz? Zamana uygun şekilde tarz-ı hareketimizi nasıl şekillendiririz sorularıyla yola çıktık.

Fidanlar Yetişiyor

Şûrâ neticesinde komisyonlar ortaya çıktı. Ben de teknoloji ile haşır neşir olduğumdan dijital medya komisyonuna sekreter seçildim. Birbirimizi tanıdığımız ancak müfritâne irtibatta olmadığımız bir ekip ile yola çıktık. On–on beş kişi ile başladık, ardından e-gazete ve sosyal medya ekibi olarak iki ayrı kolda çalışmalarımızı sürdürdük. Çalışmamızın ismi üniversiteli gençlere açık oylama neticesinde “Fidanlık” olarak belirlendi. Her ay içeriği yalnızca gençlerden oluşan, lahika, ilim-teknik, kültür-sanat-edebiyat konularında yazılar ile sayılar çıkardık. Ardından hukuk ve sağlık alanları da eklenince içeriğimiz iyice zenginleşti.

Fidanın İlk Yılı

Maksadımız ilk başta kendimizi yetiştirmekti. Bu süreç içerisinde yazı yazmayı, meşveret etmeyi, birbirimizle samimi ilişkiler kurmayı öğrendik. Yeni Asya gazetesinin ve okuyucularının destekleriyle şevkimiz arttı. Bir sene boyunca Fidanlık, yeniasya.com web sitesi üzerinden yayınlandı. Birinci yılın sonunda Yeni Asya gazetesi, elli beşinci yıl eki olarak Fidanlık’ın yeni sayısını yayınlama kararı verdi. Fidanlık on binlerce defa basıldı. Türkiye’nin dört bir yanına matbu olarak ulaştı.

Sessiz Bir Ara

Fidanlık’ta ikinci yılımızın sonunda, yayınlarımıza web sitemiz üzerinden devam etme kararı verdik. Ancak web sitesi hazırlık aşamasındaki eksiklerimiz sebebiyle Fidanlık’a sessiz bir ara verdik.

Yeni Adım

Şu sıralar Yeni Asya gazetesinin yayın teklifi ve Bursa Gençlik Şûrâsı ile Fidanlık tekrar yeşermeye başladı. Ayda bir gazetenin eki olarak yayınlanmak için gayretli kardeşlerimizin emeği ile Fidanlık tekrar ayağa kalktı. Gençler olarak fikirlerimizi size ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz. Yazmalıyız, üretmeliyiz ki gençlik üzerinden karanlıklar, ümitsizlikler kalksın. Okunalım, eleştirilelim ki kabiliyetlerimiz inkişaf etsin.

İşte Fidanlık tekrar karşınızda. Yeni Asya gençlere elini uzatıyor. İnançlı nesiller “var olsun”, fikirleri neşrolsun istiyor. Biz gençlere de okumak, okumak, okumak ve yazmak düşüyor. Nesl-i cedide duanızı eksik etmeyin. Gelen nesle kulak verin. Bizim de reyimiz var.

