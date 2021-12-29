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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

2800 rakımlı yaylaya mescit yaptılar

29 Aralık 2021, Çarşamba 02:21
Çayeli'nde 2800 rakımlı Şemkoğut Yaylası'na yapılan taş mescit tamamlandı. Mescit, ziyaretçilerin büyük bir ihtiyacını karşılamış olacak.

Rize'nin Çayeli ilçesi, Şemkoğut Yaylasına çevreye uygun şekilde taştan mescit yapıldı. 

Çayeli'nin Senoz Vadisi yaylalarından olan ve 4 köyün ortak olarak kullandığı yaylada şimdiye kadar üstü kapalı şekilde bir mescit yoktu. 

Çayeli-İncesu-Baldaş Geçidi-Çamlıhemşin rotasında bulunan Şemkoğut Yaylası'nın, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğradığı bir yer haline geldiğine dikkat çeken ve mescidin yapılamasına ön ayak olan Yunus İmamoğlu, konu ile ilgili olarak şöyle dedi:

"Dedelerimizden kalma bu yaylada şimdiye kadar bildiğimiz manada bir mescit yoktu. Taşlarla çevrilmiş bir mescit yeri vardı, ama lavabo ve tuvaletler yoktu. Geçen sene karar verdik ve bu sene kar yağmadan mescidi yapıp tamamladık. Mescit, Çayeli'nden gelip Çamlıhemşin ve Ayder yönüne geçmek isteyenlerin de yol üstünde. Bu sene mescit yapıldı.

Nasip olursa seneye de mescidin çevresinde oturma ve dinlenme yerleri de yapacağız. Bu şekilde yolculuk edenlerin mühim bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Mescidin iki yanına iki tuvalet ilâve edildi. Aynı zamanda yayla mimarisine uyacak şekilde tamamen taştan yapıldı ve çatısı da sacla kaplandı. Küçük, ama örnek ve güzel bir mescit oldu. İnşallah uzun yıllar hizmet verecek."

HER YAYLAYA YAPILSIN

Mescidin yapılmasında emeği geçenlerden Sabri Ünal da, "Bir ara sessizliğe bürünen yaylalar, son yıllarda yeniden hareketlendi. Yaylada kalanlardan daha ziyade, yolculara ve turistlere bu tesisler gereklidir. Misafirlerin kullanabileceği tuvaletlerin olmadığı yayla düşünülebilir mi? Bu bakımdan her yaylaya küçük de olsa mescit ve tuvaletler yapılması lâzım. Şemkoğut Yaylası’nda buna çok ihtiyaç vardı ve inşallah yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

EN ZORU USTA BULMAK

Yaylalarda usta çalıştırmanın çok zor olduğuna işaret eden yayla sakinlerinden Nimetullah Çakır da, "Buraları mahrumiyet bölgesi. Usta ve malzeme temin etmek zor oluyor. Nakliye çok pahalı. Havaların soğuk ve yağmurlu olması da işleri zorlaştırıyor. Buna rağmen kar yağmadan mescidin yapımı tamamlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - ÇAYELİ
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Fotoğraflar: Ahmet Selim Çakır

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