Çorum'da Bediüzzaman rüzgarı

ÇORUM YENİ ASYA OKUYUCULARI ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ CADDELERDEKİ BİLBOARDLARI BEDİÜZZAMAN HAFTASI AFİŞLERİYLE DONATTI. AFİŞLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlara 23 Mart 2021 tarihli gazetemizin özel sayımızın dağıtılmasının ardından Çorum Yeni Asya okuyucuları Bediüzzaman Hazretlerinin vefat yıldönümünü, bilboardlardaki afişlerle hemşehrilerine hatırlattı. Bu arada, Diyarbakır’da da Bediüzzaman Said Nursî’yi anma faaliyeti düzenlendi, Üstad’ın eserleri ve hayatı anlatıldı.
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSî ÇORUM BİLBORDLARINDA
23 Mart 1960 günü vefat eden Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefat yıl dönümü Çorum caddelerindeki bilbordlara yansıdı.
Çorum’un işlek caddelerindeki bilbordlar Bediüzzaman afişleriyle donatıldı. Afişlerde içinde bulunduğumuz haftanın Bediüzzaman Haftası oldğu vurgulandı.