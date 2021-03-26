Çorum'da Bediüzzaman rüzgarı

ÇORUM YENİ ASYA OKUYUCULARI ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ CADDELERDEKİ BİLBOARDLARI BEDİÜZZAMAN HAFTASI AFİŞLERİYLE DONATTI. AFİŞLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlara 23 Mart 2021 tarihli gazetemizin özel sayımızın dağıtılmasının ardından Çorum Yeni Asya okuyucuları Bediüzzaman Hazretlerinin vefat yıldönümünü, bilboardlardaki afişlerle hemşehrilerine hatırlattı. Bu arada, Diyarbakır’da da Bediüzzaman Said Nursî’yi anma faaliyeti düzenlendi, Üstad’ın eserleri ve hayatı anlatıldı. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSî ÇORUM BİLBORDLARINDA 23 Mart 1960 günü vefat eden Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefat yıl dönümü Çorum caddelerindeki bilbordlara yansıdı. Çorum’un işlek caddelerindeki bilbordlar Bediüzzaman afişleriyle donatıldı. Afişlerde içinde bulunduğumuz haftanın Bediüzzaman Haftası oldğu vurgulandı.

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.