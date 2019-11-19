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19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Denge sanatı ile tanışın

19 Kasım 2019, Salı 14:37
Gazze'nin Beyt Hanun kentinde yaşayan Muhammed eş-Şenbari, 1,5 yıl önce internetteki videoları izleyerek başladığı denge sanatı performansıyla ismini tüm Gazze'ye duyurdu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Muhammed eş-Şenbari, denge sanatı performansıyla adını tüm Gazze'ye duyurmayı başardı.

Evindeki küçük ya da büyük pek çok eşyayı denge sanatıyla havada asılı duruyormuş gibi tutmayı başaran Şenbari, "Gazze Yazı" adlı yetenek yarışmasında da birinci oldu.

Şenbari, sıfırdan başlayarak geliştirdiği denge sanatında geçtiği aşamaları anlattı.

Kadın-erkek herkesin profesyonel olarak farklı spor dallarından birini yaptığı bir ailede yetiştiği için küçük yaştan itibaren sporla ilgilendiğini belirten Şenbari, şunları söyledi:

"İnsanlara kendimi gösterebileceğim bir iş bulma konusunda çok düşündüm ve yaklaşık 1,5 yıl önce denge sanatını keşfettim. Bu sanata Youtube'daki videoları seyrederek başladım, sonrasında seyrettiklerimi uygulamaya koyuldum."

Bu evde eşyalar havada asılı gibi duruyor

Şenbari'nin yaşadığı evde eşyalar havada asılıymış hissi veriyor. Bu evde kola şişesi üzerinde televizyon, boru anahtarı üzerinde mutfak tüpleri ya da üzerinde bir insan olduğu halde tek ayağı üzerinde devrilmeden duran sandalye bulmak mümkün.

Bu sanatı icra ederken ilk adım olarak sert ve düz bir cismin ağırlık noktasını belirlediğini anlatan Şenberi, sonrasında da yer çekiminin aksi yönde diğer eşyaları bu düz cismin üzerine yerleştirdiğini ifade etti.

Yurt dışında bu sanatı profesyonel olarak icra edenlerin çoğunun fizik kurallarını iyi bildiğini dile getiren Şenbari, kendisinin ise sadece deneme yanılma yöntemi ve taklit yoluyla bu seviyeye geldiğini dile getirdi.

Şenbari, kişisel bazı sebeplerden ötürü üniversite eğitimini tamamlamadığına ancak yeteneğin her zaman eğitimle bağlantılı olmadığına işaret etti.

Gazze'nin en yetenekli genci

Ailesi, komşuları ve arkadaşlarından gördüğü destekle yoluna devam eden Şenbari için "Gazze Yazı" yarışmasına katılmak hayatının dönüm noktalarından birini oluşturdu.

Sosyal paylaşım sitelerinde gezinirken yarışma ilanına rastladığını ve bu tecrübeyi yaşamaya karar verdiğini anlatan Şenbari, bütün turlarda gösterdiği performansla jüriyi ve Gazzelilerin beğenisini kazandığını ve Gazze'nin en yetenekli kişisi seçildiğini ifade etti.

Şenbari ayrıca yarışmada aldığı birinciliğin kendisine uluslararası bir sanatçı olmanın yolunu açacağını kaydetti.

 

AA

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