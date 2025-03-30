Dünyada Ramazan Bayramı...

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Gerçek bayramlar için dua

Bayram sevincine hasret kaldık

Azerbaycan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Başkent Bakü'de başta Türk Şehitliği, İlahiyat, Haydar, Tezepir camileri ile Gök Mescit, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti. Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir mesaj yayımlayarak, halkın bayramını kutladı.

Azerbaycan'da Bayram gelenekleri

Ramazan Bayramı'nda, Azerbaycan'da da diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi akraba ve yakınlara bayram ziyaretleri yapılıyor.

Mezarlıkların ziyaret edilmesi ve kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okunması da gelenekler arasında bulunuyor.

Azerbaycan'da "kara bayram" ismi verilen gelenek de yaşatılıyor. Bu geleneğe göre iki Ramazan Bayramı arasında vefat eden akrabaların evleri ziyaret ediliyor. Son bir yılda yakınlarını kaybedenlerin evlerinde taziye sofraları kuruluyor.

Rusya'da Müslümanlar, Bayram namazında camileri doldurdu

Sabah erken saatlerde Müslümanlar, bayram namazı için Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi ve Tarihi Cami'yi doldurdu.

Moskova'da camiler dışında namaz kılınması için ayrı alanlar da hazırlandı. Polis, camilerin etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Müslümanlar, sokaklarda uygun yerlere seccadelerini sererek bayram namazını eda etti.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova Merkez Camisi'nde hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.

Gaynutdin, hutbede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlar için ilettiği Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını okudu.

Moskova Merkez Camisi'ndeki bayram namazı ve hutbenin kaydı Rossiya-1 devlet kanalında yayımlandı.

Rusya'daki Müslümanlar St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok, Ufa, Kazan, Grozni başta olmak üzere diğer kentlerde de bayram namazını kıldı.

Kırgızistan

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Şehir merkezindeki Mahmud Kaşgari Camisi'ne gelenler, cami ve avlusunu doldurdu.

İmam İlyaz Abdulayev, "Dinde Bayramın Anlamı" konulu vaaz verdikten sonra saat 07.40'ta bayram namazını kıldırdı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yayımladığı mesajda, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bu yıl ramazan ayında atalarının aşıladığı merhamet ve şefkatin daha da belirginleştiğini belirten Caparov, "İnsanlar, yaşlarına bakmaksızın ağır hasta çocukları iyileştirebilecek pahalı ilaçlara ihtiyaç duyanlara yardım eli uzattılar. Bu, halkımızın tüm dünya nezdinde birlik ve beraberliğinin bir kez daha kanıtı oldu." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu da mesajında, "Bu mübarek ay, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini güçlendirmeye katkı sağlayan güzel işler ve başarılarla hafızalarımızda kalacaktır." ifadesine yer verdi.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Müslümanlar, bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Müslümanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurdu.

Tiflis'te yaşayan, eğitim alan veya başkente turist olarak gelen farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, caminin önündeki sokağı da doldurdu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl vaazında, bayramın Müslümanlara mutluluk verdiğini ifade etti.

Bugün dünyanın farklı noktalarında savaş ve çatışmaların yaşandığını belirten Göl, "Başta Gazze olmak üzere gözyaşı ve kanın durduğu, barış ve huzur içerisinde insanların özgürce yaşadığı bir dünyayı temenni ediyoruz." dedi.

Bayram namazını Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bayram namazında yoğunluk nedeniyle cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Osman Doğan, küslüklerin, dargınlıkların bayramda son bulması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal birliğin önemine işaret eden Doğan "Manevi yücelme, tevazu ve bağışlama arayışının insanlık ve ahlakın korunması yolunda yeni bir güç bulacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami yönetimince ikramlarda bulunuldu.

Almanya

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Berlin'de DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı katıldı.

Büyükelçi Turan, "Almanya'daki toplumumuzun Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Türk toplumunun ayırt edici bir hasleti haline gelen paylaşma kültürünün bir yansıması olarak bu anlamlı günlerin güzelliklerini dostlarla yaşamanın da önemli olduğuna işaret eden Turan, "Şüphesiz, bu güzel vesileler Alman dostlarımızın, esasen yabancı olmadıkları kültürümüzü daha yakından tanımasına katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Köln'de cemaat camiye sığmadı

Köln'de DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, namazlarını caminin dışında tahsis edilen yerlerde kıldı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan bizlere veren el olmanın tarifsiz mutluluğunu, alan elin dualarıyla gönlümüzü zenginleştirmenin huzurunu yaşattı. Ramazan bize, bizi biz yapan kadim değerlerimizi, birlik ve beraberlik şuurumuzu, inananların tek vücut olma idrakini yeniden hatırlattı. Kur'an'ın kadrini kıymetini, Kur'anlı bir gecenin Kur'ansız bir ömürden daha hayırlı olduğunu öğretti. Ramazan, gelişiyle rahmet oldu, bereket verdi bize, huzur yaşattı hanelerimize. Ramazan gönül dünyamıza iyi geldi, iyileştirdi bizi, takvamızı, takviyemizi artırdı ve veda ederken de avuçlarımıza bayramı hediye bıraktı."

Ramazanda edinilen kazanımların ramazandan sonra rafa kaldırılmaması gerektiğini belirten Kuzey, şunları kaydetti:

"Bayramın manevi atmosferini fırsat bilerek aramızdaki dargınlıklara son vermeye çalışalım. Yaşlılarımızı ziyaret ederek veya telefonla arayarak hayır dualarını alalım. Çocuklarımızın yüzlerini güldürerek bayramın neşesini onlara yaşatalım. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, açlık çeken, savaşların pençesinde inim inim inleyen mazlum kardeşlerimizi de asla unutmayalım. Onların acılarını yüreğimizde hissedelim, dualarımızla onlara destek olalım."

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu namaz öncesinde Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahaddin Çelebi, bayramın ruhu ve birliktelik üzerine vaaz verdi.

Cemaatin bayramını kutlayan Büyükelçi Dönmez de burada yaptığı konuşmada, ramazan ayı süresince Müslümanların bir tür nefis terbiyesinden geçtiğini, bugün de özellikle kırgın ve küskünlerin bir araya gelerek barışmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Dönmez, "Büyükelçi olarak sizlerden ricam, bugün bizim bayramımız, Avusturyalı komşularınız vardır. Baklava, börek her ne yapıyorsanız onlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Onları da bayrama dahil edin." diye konuştu.

Bayram namazı sonrasında cemaat, Büyükelçi Dönmez ve Din Hizmetleri Müşaviri Çelebi ile bayramlaştı.

Hollanda

Hollanda'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Müslümanlar, bayram namazı için kentteki camileri doldurdu.

Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede, huzur, neşe, sevinç, birlik ve dayanışma günleri olan bayrama kavuşmanın sevincini yaşamanın yanı sıra Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslümanların acısıyla hüzünlü olduklarını söyledi.

Altıok, "Dünyanın birçok yerinde özelikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın gözü önünde en ağır silahlarla yapılan katliamların gölgesinde, açlıkla, susuzlukla ve her türlü yoklukla hayata tutunmanın mücadelesini veriyor." diye konuştu.

Gazze'deki anne ve babaların bombalara maruz kalan çocukların acısıyla feryat ettiklerine dikkati çeken Altıok, "Bize düşen mazlumların ve masumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlum ve mağdurların yanında yer almaya ve her türlü kötülükle mücadele etmeye gayret etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Altıok, "Bu bayram, cana kıyanların, kan akıtanların ve korku salanların değil, huzur bahşedenlerin ve yaşatmaya gayret edenlerin bayramıdır." dedi.

Bayram namazı için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.

Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kıldı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kılmak için buluştu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, Bosna Hersek'in ülkede yaşayan herkesin ortak vatanı olduğunu, halkın barış ve düzenden yana durduğunu söyledi.

Kavazovic, "Bugünlerde fitne çıkaranların nefret yangını çıkarmalarına izin vermeyelim. Hep birlikte barış, adalet ve istikrara sahip çıkmalıyız. Eğer bu temelleri kaybedersek, gerisi önemsizdir." ifadelerini kullandı.

Banjaluka şehrindeki Ferhat Paşa Camisi'nde yüzlerce Boşnak bayram namazı için toplandı. Öte yandan, Bosna Hersek'in genelindeki camilerde de bayram namazı coşkusu yaşandı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça İlahiler okundu.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kosova'da da Müslümanlar, Ramazan Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu. Başkent Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.

Tırnava, verdiği hutbede, barış ve dayanışma mesajları paylaştı.

Toplumun temel unsuru olarak ailenin korunması çağrısında bulunan Tırnava, son günlerde ülkeyi sarsan cinayet vakalarına da değinerek, şiddet ve cinayetin her şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ve akrabalarını ziyaret etti.

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde bayram namazını eda etti.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehirle aynı ismi taşıyan camide bayram namazı idrak edilirken, Sisak şehrinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde kıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de tüm camilerde bayram namazı kılındı.

İtalya ve Malta'da bayram namazı kılındı

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerdeki camilere akın ederken, Malta'da da tarihi Türk Şehitliği'nde bayram namazı kılındı.

Başkent Roma'da farklı milletlerden Müslümanlar, bayram namazı için Roma Büyük Camisi'nde bir araya geldi. Namazda saf tutan binlerce kişi, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Yoğunluk sebebiyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı birden fazla kez kılındı.

Roma dışında Napoli, Floransa gibi kentlerde de bayram namazı eda edildi.

İtalya'nın kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde bir araya geldi.

DİTİB'in Milano, Como, Venedik, Modena, Imperia, Verona ve Trieste'deki camilerinde kılınan bayram namazına Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği ve namazın ardından bayramlaşıldığı öğrenildi.

Malta'da da Türk vatandaşları ve Müslümanlar bayram namazını Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği'nde kıldı.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı bayram namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Koordinatörü Ahmet Yunus Ergin kıldırdı. Namazın ardından bayramlaşıldı.