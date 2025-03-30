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30 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Bayram sevincine hasret kaldık

30 Mart 2025, Pazar 00:04
İSLÂM DÜNYASI BU BAYRAMI DA BURUK KARŞILIYOR. FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN BAŞTA OLMAK ÜZERE ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞAYAN MÜSLÜMANLAR YİNE BAYRAM SEVİNCİ YAŞAYAMAYACAK.

Gazze'de her şeye rağmen Bayram sevinci... "Çocuklar bayramlık istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz"

 

FİLİSTİN’DE BURUK BİR BAYRAM

İSRAİL saldırılarının yerlerinden ettiği Filistinliler Ramazan Bayramı'nı trajik şartlar altında karşılıyor. Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Mervan Ebu Kebbaş ailesi, zor insanî şartlar altında iki aydan uzun süredir bir odada yardımlara bağımlı olarak hayata tutunmaya çalışıyor. Kamp, her yıl Ramazan ayının son zamanlarında bayram kutlamaları için süslemelerle ışıldarken bu yıl İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle bayram hazırlıklarından uzak olan bölgede zorlu şartların gölgesinde ağır bir atmosfer hâkim.

GAZZE RAMAZAN’DA YARDIM ALAMADI

Dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan İsrail Gazze'ye gıda ve ilâç dahil hiçbir insanî yardım girişine Ramazan boyunca izin vermedi. Gazzeliler imkânsızlıklar içinde bayramı karşılayacak.

BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'ye üç haftayı aşkın bir süredir insanî yardım girmediğini ve bunun, savaşın başından bu yana yardım girişi olmadan geçen en uzun süre olduğunu belirtti. İstanbul - aa

Bayram sevincine hasret kaldık

Dünyada ve ülkemizde yaşanan zulümlerin, adaletsizliklerin ve ekonomik çıkmazların gölgesinde, bayram sevincine hasret kaldık.

Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde yaşanan zulüm, adaletsizlik ve ekonomik krizler, insanların bayram sevincine hasret kalmasına sebep oldu. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da genişlettiği saldırıları sebebiyle Tulkerim Mülteci Kampı’ndan yerinden edilen aileler Ramazan Bayramı’nı trajik şartlar altında karşılıyor.

Filistinli Mervan Ebu Kebbaş ailesi, zor insani şartlar altında iki aydan uzun süredir Tulkerim es-Sekafi Spor Kulübü binasının içindeki bir odada tamamen yardımlara bağımlı olarak hayata tutunmaya çalışıyor. Tulkerim Mülteci Kampı, her yıl ramazan ayının bu son zamanlarında bayram kutlamaları için süslemelerle ışıldarken bu yıl İsrail’in devam eden saldırıları sebebiyle bayram hazırlıklarından uzak olan bölgede zorlu şartların gölgesinde ağır bir atmosfer hakim.

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Bayramlarda, aile olmanın kıymetini bilelim

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Baran, “Aile, toplumun temel yapı taşıdır ve en değerli varlığımızdır. Bu yılki Ramazan Bayramı’nın, ailelerimizle birlikte geçireceğimiz zamanın kıymetini hatırlatarak, bu birlikteliği daha da pekiştirmemize vesile olmasını diliyorum. Bu bayramda aile olmanın kıymetini her zamankinden daha çok bilelim” dedi.

Ankara - Anka

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