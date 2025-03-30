Gerçek bayramlar için dua

Bizleri yine bir Ramazan Bayramına kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. İslam alemi Ramazan ayı boyunca manevi bir iklim yaşadı ve neticesinde bu güzellikler bayramla taçlanmış oldu.

Bayramlar sevinç günleridir. Ancak daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayram öncesinde de başta Filistin ve Gazze olmak üzere çok sayıda İslam beldesi ciddi sıkıntılar yaşadı. Ne yazık ki bu sıkıntılar bayram günlerinde de devam edecek gibi görünüyor.

İslam aleminin ve tabii ki dünyanın gerçek anlamda bayramlara kavuşması için yapılması gereken çok iş var. En başta 'en büyük düşman' olan cehaleti mağlup etmek gerekiyor. Bunun yolu da eğitimden ve kitap dostu olmaktan geçiyor. İslam ülkeleri sahip oldukları maddi imkanları gösterişe ve israfa harcamak yerine eğitime ve ilme harcamış olsa büyük bir ihtimale huzurlu bayramlara kavuşma imkânı bulunur.

Elbette ki Ramazan ayı boyunca şevk veren haberler duyuldu. Avrupa ülkelerinde düzenlenen iftarlar bu yönüyle dikkat çekici oldu. Bazı Avrupalı siyasetçilerin Ramazan ve oruç hakkındaki beyanları gelecek için de umut veren işaretler olarak görüldü.

Bayram sevincinin dünyayı sarması için yapılması gereken işlerden biri de Müslümanların İslâmı dosdoğru yaşamalarıdır. Artık insanlar söze değil, fiile, yapılan işlere bakmaya başlamış durumda. Güzel ahlak, insanlara insan gibi muamele ve hak anlayışına riayet edilirse daha çok kalp fethedilir ve bayramlar o zaman gerçek anlamına kavuşmuş olur.

Son yılların en yaralı İslam beldesi Gazze'nin durumu ise maalesef düzelmiş değil. İsrail her fırsatta Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı hemen her gün artarak 50 bini aşmış durumda. Bir köy halini alan dünyada, Gazze'de bunca acı yaşanırken İslam aleminin gerçek bir bayram yapması nasıl mümkün olsun?

Mübarek bayram günlerini vesile ederek, gerçek bayramlara kavuşmak için dua edelim.