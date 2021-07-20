Edirne 'sarı gelin'le süslendi

Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu illerden Edirne'de, toprağın sürülmesi ve organik dengeyi sağlamak amacıyla gübrelemenin ardından nisan ayının ilk haftalarında toprağa bırakılan ayçiçeği tohumları, önce boy verdi, ardından çiçek açtı.

Edirne Ovası'nı sarıya bürüyen bölgede "sarı gelin" olarak da anılan ve kentin adeta dev bir yağlı boya tabloya dönüşmesine vesile olan ayçiçekleri, veriminden dolayı çiftçiyi, görselliğiyle de vatandaşların mutlu olmasına sebep oluyor.

Yağışların bolluğu ile yüksek rekolte bekleyen çiftçinin yanında tarlaları fotoğraf stüdyosu gibi kullanan yolcular da heyecan duyuyor.

Özellikle kenti ilk girişte karşılaşılan binlerce dönüm ayçiçeği tarlasının sarısı, yolculukları keyifli hale getirirken, fotoğraf molalarını da adeta zorunlu kılıyor.

Yol boyu sürücülere eşlik eden ayçiçeği tarlaları sürüş keyfini artırırken dev bir yağlı boya tablosu arasında yolculuk hissi veriyor.

Kent merkezi içinde kalan tarlalar ise adeta binlerce ayçiçeği ile süslenmiş bir şehir havası sunuyor.

Başta Selimiye olmak üzere pek çok eserle ayçiçeklerini aynı kadrajda buluşturmak isteyen fotoğraf tutkunları da birbiriyle yarışıyor.

Edirne'deki bu sarı şölen birkaç hafta daha sürecek.

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