Hem Cennetten köşe, hem Türkiye’de bir ilk

TEKİRDAĞ BEKİR İBİŞ SOSYAL TESİSLERİ TEMEL ATMA TÖRENİ DUALARLA GERÇEKLEŞTİ. TESİSTE, OKUMA PROGRAMLARI TERTİPLENECEK, AİLELERE DE HİZMET VERECEK.

LÜTFİYE KEF - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Yeni Asya Temsilciliği tarafından organize edilen Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri Temel Atma Töreni Malkara, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu, Şarköy il ve ilçelerinden yoğun katılımla dün gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güneş’in de katıldığı törende Tekirdağ’dan Erdoğan Orhan kurdele kesiminden önce duasını yaptı. Kur’ân Tilâveti ile devam eden törende İnşaat Mühendisi Hakan Tamtabak teknik bilgileri aktardı.

Ardından kesilen kurban eti afiyetle yendi. Tekirdağ’dan Erhan Bilsel, Ali Sait İbiş, Çorlu’dan Mehmet Aksoy görüşlerini paylaştı. Tören drone ile kayıt altına alındı.

Depreme dayanıklı

İnşaat Mühendisi Hakan Tamtabak, “Deprem zamanında da rahatlıkla kalınabilecek, güvenli kare bir bina” derken Erdoğan Orhan da “Öyle bir temel yapılıyor ki 20 kat taşır” sözüyle binanın sağlamlığını tasdikledi. Orhan, tesislerin ilk kurulduğu zamanlara dair hatıralarını paylaştı. “İki evlâdım burada büyüdü” diyen Orhan tesisleri öğrencilerinin imtihanla seçildiği bir üniversite olarak hayal ettiğini, tesislerin bugüne kadar 5 bin öğrenci, bürokratlar, bakanları ağırladığını anlattı.

Risale-i Nur hizmetlerinde fabrika hükmünde olacak

Çorlu’dan Mehmet Aksoy içinde sosyal faaliyetleri barındıran tesis olarak Türkiye’de ilk olduğunu vurguladı. Aksoy, tesislerin özellikle gençler olmak üzere herkese hitap edeceğini, çocukların ve gençlerin iman hizmeti dairesinde yetişmesi için önemli olduğunu belirterek, Risale-i Nur hizmetlerinin görülmesinde fabrika hükmünde, Cennet köşesi bir yer olacağını kaydetti.

Büyük bir proje

Erhan Bilsel, “Hanımlar çıkacaklar, bloklarından gidecekler hiç kimse onları görmeyecek onlar da hiç kimseyi görmeyecek” diyerek mahremiyet kurallarına değindi. Tesislerin seneler boyu ihmal edildiğini aktaran Bilsel, geçtiğimiz sene 18 dönümün etrafına tel örgü çekilerek yenilendiğini kaydederek projenin ileriye yönelik büyüklüğüne vurgu yaptı.

Bir an evvel hizmete sunmak istiyoruz

Rahmetli Bekir İbiş Ağabeyin oğlu Ali Sait İbiş, 15 sene civarı tesislerin çok güzel hizmetlerde bulunduğunu, çok güzel talebelerin, insanların yetiştiğini söyledi. Tesisleri yıllar boyu kaldığı atıl vaziyetinden kurtarıp, tekrar canlandırmanın önemini vurguladı.

Daha önceden çok daha büyük bir projenin iptal olduğunu kaydeden İbiş, “Babamın vefatından sonra buraya yönetim kurulu üyeleri geldi. Ben de tesise babamın adını teklif ettim. Kabul edildi. Dönemin Belediye Başkanına projeyi götürdüm. Proje iptal oldu. Daha sonra İmar barışı geldi. Daha mütevazı olan bu projeye başlayıp resmiyete koyduk. Bir an önce inşaatı yapıp Nur Talebelerinin hizmetine sunmayı istiyoruz” dedi.

Bismillah dedik

İnşaat mühendisi Hakan Tamtabak’ın temel atma töreninde verdiği ve gazetemizde daha önce yayınlanan teknik bilgiler şöyle: 13 dönümü arazi, 5 dönümü tarla olmak üzere toplam 18 dönüm arazi tel örgü ile çevirilerek koruma altına alındı. Bodrum, zemin ve birinci kat 580m² olmak üzere 3 katlı toplam inşaat alanı 1460m² olan ilk binanın temeli atıldı. Bunun gibi 4 bina yapılması planlanıyor. Toplamda 90 ton demir kullanılacak. Eğitim kurumu olduğu için 70cm radyatemel var ve 500m³ beton döküldü.

En üst kat çatı katı olacak. Çatı katında kadınla ve erkekler iki tarafa dağılan 40m² ikişer tane odamız var. Kadınlar ve erkekler birbirlerini görmeden sohbet edebilecek. Kadınlar mevlüt, kına gibi organizasyonlar rahatlıkla yapılabilecek. Üst katta; 8 tane 1+0, 4 tane 1+1 süit daireler var. Her dairede banyosu mevcut. Bir taneyle “Bismillah” dendi, inşallah 4 tane bina dikilecek. Gelecek yaz sezonuna kadar bir bina ve yüzme havuzu tamamlanacak. Maaliyeti 10.000.000.00 TL’yi bulan projeye hayırseverlerin destekleri bekleniyor.

TESİSLERDE ENVAİ ÇEŞİT AĞAÇLAR OLACAK

1990’lı yıllardan beri varlığını sürdüren Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri, temeli atılan yeni projesiyle tüm Türkiye’nin kar, çamur, yağmur demeden 12 ay boyunca kullanabileceği bir yer olacak. Çevresi envai çeşit ağaçlarla çevrili, deniz manzaralı konumuyla tefekkür ve seyir zevki yaşatacak. Kadın erkek mahremiyetine dikkat edilerek inşa edilecek. İçinde yüzme havuzu olan; basket, futbol, tenis gibi çeşitli spor faaliyetlerinin, kadınlar için kına, mevlid gibi organizasyonların rahatlıkla yapılabileceği tesisler helâl dairede her ihtiyaca cevap verecek.

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