Gazzelilerin metaneti

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Aklımız fikrimiz Gazze’de. İnsanlık dramını, adı konmamış bir soy kırımı canlı olarak izliyoruz. Günlerdir uykularımız kaçıyor, haberlere tepkimizi sadece ‘’Yarabbi onları muhafaza eyle, zalimleri Kahhar ismin ile kahreyle’’ diye dua ederek koymaya çalışıyoruz.

Bir gazeteci şöyle diyor: ‘’İsrail tarafında Gazze’den bir füze havalanırsa, hemen sirenler çalar ve İsrailliler sığınaklara kaçmaya başlarlar, Demirkubbeden kurtulursa ancak şehre düşer, oysa Gazze’de siren çalma yok ve bir anda bombalar üzerlerine yağıyor’’ diyor.

İzlediğim gelen tüm videolarda, bir tane elhamdülillah demeyen ne kadın ne erkek ne çocuk ne insana rastlamadım.

-Bir videoda namaz elbiselerini giydiğini, çocuklarına da aynı şekilde giydirdiğini, bomba düşerse şehit olmaya hazır olduğunu söylüyor.

-Başka bir videoda, Gazzeli bir Müslim ‘’Nasibimiz böyleymiş” diyor.

-Bir diğer videoda, Gazzeliler için; ‘’Allah en iyisini bilir diyorlar” şeklinde ifade ederek hayret ediyor,

-Ne için yaşıyoruz, bizi Allah yarattı ve canımızı da o alacak, neden korkuyorsunuz O nasıl dilerse öyle olur, Elhamdülillah sabrediyoruz, diyen yine bir Gazzeli,

-Şehit düşen kızını kucağında taşıyan baba; ‘’Biz Allah’ın hükmüne boyun eğdik’’ diyerek kızını kucağında defin için götürüyor.

-Başka bir videoda; Yahudi ağlayarak sitem ediyor. ‘’Hepiniz nasıl da bu kadar yenilmez bir umutla inanıyorsunuz’’ Diyor ve cevabı da kendisi veriyor, ‘’Bu hayat onların umurunda değil. Bu insanları korktuğu tek şey Allah’’ diyor.

-Bir diğer Yahudi Gazze halkında gördüğü metanet karşısında, ‘’Eğer bu Dünyanın Müslüman olmasını sağlamak için bir kampanya ise işe yarıyor’’ diyor.

-Yine bir videoda, ‘’Sosyal medyada birçok kişinin Kur’an’ı alıp okuduğunu gördüm. Gazzede olup bitenleri gördükçe çok fazla kişi İslam’ı öğrenmeye başladı. Çok kıza zaman sonra çok fazla kişi dininize katılacak” Diyerek noktayı koyuyor.

Sosyal medya üzerinden Kur’an kitap kulüpleri kuruluyor. Müslüman olanları görüyorum. Neler olduğunun farkına varıyorlar. Gazzelilerin çok inançlı ve metanetli oluşlarından etkilendim. Kur’an’ı okumaya başladım. Sarsılmaz bir imanları olduğunu anladım. Bu din hakkında çok yanılmışız. Ne kadar derin ve ne kadar zenginmiş. Dili bile ne kadar akıcı. ‘’Biz batı dünyasına yalan söylemişler’’ Şehadet getirdim ve muazzam bir huzur hissediyorum. AMİN.