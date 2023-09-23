İstanbul okuyucularımız piknikte buluştu

Yeni Asya İstanbul okuyucuları Çamlıca’da düzenlenen piknikte buluştu. Piknik, okuyucularımızın tanışma ve kaynaşmasına vesile oldu.

Aslan Özdemir - İSTANBUL

İstanbul Yeni Asya Okuyucuları Çamlıca’da düzenlenen piknikte bir araya geldi. Hanımlar ve çocuklar da pikniğe yoğun ilgi gösterdiler.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazında gemi gezisi düzenlenmiş ve diğer iller de davet edilmişti. Bu yılki piknik, sadece İstanbul okuyucuları ile sınırlı tutuldu.

Sabah saat 10.30’da başlayan piknik, kahvaltı sonrası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güneş’in okuduğu Risale-i Nur dersi ile devam etti.

Daha sonra gazetemizin eski yazı işleri müdürlerinden Sabahattin Aksakal hizmet hatıralarını anlattı.

Kaynaşma ve sohbet imkanı oldu

Asya ve Avrupa yakasındaki buluşmalar ayrı ayrı yapıldığı için, uzun zamandır birbirlerini göremeyen okuyucularımız için güzel bir kaynaşma ve sohbet imkanı oldu.

Cemaatle kılınan öğle namazı sonrası da Risale-i Nur’dan bir bölüm okundu. Okuyucularımızın kaynaşmasına ve uhuvvetine vesile olan pikniğin önümüzdeki yıllarda da tekrarlanması istendi.