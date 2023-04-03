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3 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kilimli'deki Nur dershanesi iftar vaktinde dualarla açıldı

03 Nisan 2023, Pazartesi
Zonguldak - Kilimli Yeni Asya okuyucuları, yeni bir dershaneyi daha dualarla hizmete açtı. Ramazan ayının bereketli atmosferinde iftar buluşması şeklinde düzenlenen açılış, çevre ilçe ve illerden katılımlarla uhuvveti pekiştiren bir müfritane irtibata daha vesile oldu.

Açılışa İlgi Büyüktü

Kilimli Risale-i Nur Dershanenin açılışına Zonguldak Merkez ve diğer ilçeleriyle birlikte Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Karabük, Bolu ve Düzce illerinden de yoğun katılım gözlemlendi. 

Açılışa ​Yeni Asya Yönetim Kurulu Eski Başkanı İsmail Özdemir, Yönetim Kurulu Eski Üyesi Hamza Kara ve Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun da katıldı.

Farklı ile ve ilçelerden gelen misafirler hasret giderdi


Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve Yeni Asya Gazetesi Zonguldak İl Sekreteri Burhan Göktaş

Yeni dershanemizde tefekküre vesile olan tablolar...

İftar öncesinde ve teravih namazı sonrasında yapılan Risale-i Nur dersinde Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur'lar ile yapılan İman ve Kur'an hizmetinin önemine vurgu yapılan bölümler okunurken dershanelerin hususan yeni açılan Kilimli dershanesinin büyük hizmetlere vesile olması için dualar edilerek böylesine güzel ve nurlu bir hizmet atmosferinde büyük bir İhsan-ı İlahiye olarak İman ve Kur'an hizmetinde koşturmayı hayatının gayesi edinen insanlar arasında bulunmayı nasip ederek bizleri istihdam eden Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Emeki Öğretmen Nahit Toplaoğlu'nun Risale-i Nur Külliyatından Barla ve Kastamonu Lahikaları'ndan okudakları bölümlerle birlikte diğer misafirlerin de Saff-ı Evvel Nur Talebesi Ağabeylerin hatıralarına ilişkin yaptıkları katkılarla oluşan nurlu atmosfer kalp ve ruhlardaki Nur hizmeti iştiyakının pekişmesine vesile oldu.


İftar sofrasında da muhabbet ve sohbetler devam etti

Teravih namazı yeni dershanemizde kılındı

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Kazköy'ü ''Nurköy'' yapan 50 yıllık emektar tesisten 2 yeni dershaneye...

Nurköy'de 25 günde külliyatı okuyacaklar
Nurköy’de Risâle-i Nur rüzgârı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde bulunan Kazköy'deki 50 yıllık geçmişi olan ve tesis şeklinde değerlendirilen Merhum Nur Talebesi Osman Bayraktar Ağabey tarafından Nur hizmetine vakfedilen emektar dershane 1970'li yıllardan itibaren yurt genelinden binlerce Risale-i Nur talebesinin okuma programı merkezi olmuştu.


Nurköy'deki tesisten bir görüntü

En son 2021 yılında okuma programının düzenlendiği tesisteki Risale-i Nur hizmetleri, yeni alınan Zonguldak Merkez ve Kilimli İlçelerindeki iki yeni dershane ile kıyamete kadar devam edecek inşallah.


Nurköy'deki okuma programına katılan genç Nur Talebeleri

'Nurköy'deki tesisin satılışı ve 2 yeni dershanenin alınması süreci hakkında Yeni Asya Gazetesi Zonguldak İl Sekreteri Burhan Göktaş bilgi verdi. Burhan Göktaş, Meslek Lisesi, Elektrik Bölümü mezunu. Çatalagaz Elektrik Santrali'nde 30 yıl Elektrik Ustası olarak hizmet vermiş.

Göktaş, Risale-i Nur ve Yeni Asya ile tanışma sürecini şöyle anlatıyor:

''İş yerinde çalışırken elime Yeni Asya geçti (1997 yılı). 2 gün üst üste gazeteyi okuyup inceledim. ''Benim aradıgım gazete işte bu'' dedim ve bayiye gidip abone oldum. Gazeteye abone oldugumda Risale-i Nurları da Bediüzzaman Said Nursi'yi de tanımıyordum. Gazetemiz vesilesiyle Risale-i Nurları tanıdım. İlk tanıştığım 1997 yılından beri bu hizmetin içerisindeyim. Şu anda da Yeni Asya Gazetesi Zonguldak İl Sekreteriyim.

Merhum Osman Bayraktar Abinin vakfettiği dershane hakkında...

Göktaş, Osman Bayraktar Abinin Nur hizmetine vakfettigi ve Kazköy'ün Nurköy olarak anılmasına vesile olan yaratılış harikası tefekkür karelerinin yer aldığı tabiatla iç içe okuma programı tesisi bölgenin fabrika sahası yapılması ve tesisin ekonomik kullanım ömrünün de tamamlanmaya yakın olması sebepleriyle daha fazla kullanılamaz hale geldiğini aktardı. 

Göktaş ''Emektar tesisin yerine Kilimli'de ve Zonguldak Merkezde olmak üzere iki adet dershane satın alarak hizmetlerimizi devam ettiriyoruz.'' dedi.

Nurköy'den fotoğraflar...

Zonguldak - Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: risale-i nur, dershane, yeni asya, zonguldak, kilimli
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