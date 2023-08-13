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Meteor yağmuru tefekkürü

13 Ağustos 2023, Pazar 23:23
San'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı, her detayıyla dikkatli nazarları Sani' olan yani san'atla tasarlayan, yaratan Cenab-ı Hakk'a çeviriyor. Sayısız tefekkür pencerelerinden birtanesi olan ve her yıl gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, geçtiğimiz gece dünyanın dört bir yanında gökyüzünün aydınlanmasına vesile olarak Cenab-ı Hakk'ın Nur isminin tefekküre sevk etti.

Bir tefekkür şöleni
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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkeden astronomi sevenler ve Kainat Kitabının gökyüzü sayfasını okumak, tefekkür etmek isteyenler görsel şöleni izlemek için toplandı.

Bu tefekkürlük hadise, Dünya’nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan enkaza çarpmasıyla saatte 100 kadar meteorun ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Enkaz Dünya’nın atmosferine çarptığında yanarak yıldız kayması olarak bilinen ve çıplak gözle görülebilen parlak parıltılara yol açıyor.

Anbean lisan-ı halleriyle bizleri tefekküre davet eden ve her ayrıntısı mucizevi yaratılış sahnelerini hayat koşuşturmacası içerisinde pek kalın gaflet perdesiyle görmezden gelebiliyoruz.

İlahi hikmetin rahmet ve ikramıyla kendi etrafındaki dönüş hızı saatte 1670 kilometre ve Güneş'in etrafındaki dönüş hızı ise yaklaşık olarak 107 bin kilometre olan Dünya'mızın atmosferiyle ne derece korunaklı tasarlandığını bu ve benzer hadiselerdeki hatırlatmalarla tekrar tekrar idrak ediyoruz.

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Etiketler: tefekkür, meteor, gök taşı, kainat kitabı, nasa, galaksi, kara delik
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