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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Tefekkür saati: 20 milyon Güneş ağırlığında yeni bir kara delik keşfedildi

08 Nisan 2023, Cumartesi 12:19
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), galaksiler arası uzayda çok hızlı şekilde hareket ettiği gözlemlenen “görünmez bir canavar” diye nitelediği yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu.

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NASA’dan yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaza ile tespit edilen kara deliğin, galaksiler arasında büyük bir hızla hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hikmet ve kudretiyle tasarlanan ve Kainatın Sahibi olan Allah'ın her an iradesiyle, tecellileriyle mevcudiyeti devam ettirilen Kainat Kitabı'ndaki hadsiz faaliyetin yeni keşfedilen bir sayfası olan ve  “Görünmez bir canavar” şeklinde tanımlanan kara deliğin Dünya ile Ay arasını 14 dakikada kat edebilecek kadar hızla ilerlediği, 20 milyon Güneş'in ağırlığına denk gelecek derecede de süper kütleli olarak tasarlandığı kaydedildi.

Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi.

Oluşumu için “Muhtemelen, üç büyük kara delik arasındaki nadir, tuhaf bir galaktik etkileşim sebebiyle ” ifadesi kullanılan hızlı kara deliğin, önündeki yıldızları yutmak yerine gaz kütlelerini kürüyerek dar bir koridor boyunca yeni yıldız oluşumlarını tetiklediği vazifeleriyle görevlendirildiği kaydedildi.

ABD Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, bir şeyleri yutmaya zaman ayıramayacak kadar uzayda süratle ilerleyen ve ardında yıldız oluşumu bırakan kara delik için, “Gördüğümüz şey, sonrası. Bir geminin arkasındaki iz gibi, kara delikten kalan izi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Van Dokkum, Hubble teleskopu görüntüsünde, yakındaki cüce bir galakside yıldız kümelerini tararken kozmik ışın olduğunu düşündüğü küçük bir çizgi fark ettiğini, kozmik ışınları ortadan kaldırdıklarında ise daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyen kara deliğin izini bulduklarını aktardı.

NASA’nın açıklamasında, gökbilimcilerin, galaksiler arası bu 'kaçak' diye tariflenen kara deliğin, belki 50 milyon yıl önce muhtemelen birbiri ile çarpışan galaksilerde bulunan üç büyük kütleli kara deliğin oluşturduğu kaotik ve kararsız konfigürasyon sonuncunda birinin bu oluşumdan dışarı fırlatılma sebebiyle kainat sahnesine çıkarılmış olabileceğine inandığı kaydedildi.

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KARADELİK NEDİR?

‘Kozmik canavarlar’ olarak da nitelendirilen karadelikler, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve hatta ışığın dahi kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük olacak şekilde hikmetli ve san'atlı yaratılış tarafından tasarlanan keşfedilme süreci devam eden gök cisimleri olarak biliniyor.

Karadeliklerin ‘tekillik’ özellikleri sebebiyle üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları iddia ediliyor. Sahip oldukları 'yokluğun' içinde zamanın yavaş aktığı veya hiç akmadığı tahmin ediliyor. Astronomide hala en büyük soru işaretlerinden birisi olan karadelikler, gizemli varlıkları nedeniyle fizikçilerden gökbilimcilere kadar birçok uzmanın merak ettiği ve üzerinde çalıştığı alanlardan biri.

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Okumak için tıklayınız:

Aklın sınırlarını zorlayan bir tefekkür: Güneş’ten 21 milyar kat büyük ‘karadelik’

 

Kara delikler ve kara kabir

Aklın sınırlarını zorlayan bir tefekkür: Güneş’ten 21 milyar kat büyük ‘karadelik’

AA

Etiketler: tefekkür, kainat kitabı, nasa, galaksi, kara delik
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