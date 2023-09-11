Neşriyat Temsilcilerimiz şevk tazeledi

MAĞAZA TEMSİLCİLERİ İHTİSAS TOPLANTILARININ 7.CİSİ BARLA’DA YAPILDI. YAYINCILIK HİZMETLERİMİZİN MASAYA YATIRILDIĞI TOPLANTIDA, NEŞRİYAT TEMSİLCİLERİMİZ ŞEVK TAZELEDİ.

BARLA-ISPARTA - İSMAİL TEZER

FOTOĞRAFLAR: YASİN AYDIN - YENİ ASYA

Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantılarının 7.cisi Barla’da geniş bir katılımla gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve 3 gün süren toplantı verimli müzakerelere sahne oldu.

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış birimince koordine edilen toplantıya; yurt sathında “Satış Mağazası veya Satış Noktası” işleten temsilcilerimiz katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik, YK Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel’in de iştirak ettiği toplantıda Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram ve birim sorumlularımız ile Türkiye Neşriyat Komisyonu Sekreter ve üyeleri de hazır bulundu.

MÜZAKERELER SUNUMLAR EŞLİĞİNDE YAPILDI

Barla Yeni Asya Tesislerinin ev sahipliği yaptığı toplantı, selâmlama konuşmaları ve YK Üyesi İntizam Seyda Durgun’un Hizmetlerimizde Proje Tabanlı Düşünme başlıklı online sunumla açıldı.

Toplantının ikinci günkü ilk oturumu, bir önceki dönem alınan kararların gözden geçirilmesiyle başladı. Moderatörlüğünü Yeni Asya A.Ş. Pazarlama ve Satış müdürü ile Türkiye Neşriyat Komisyonu sekreterinin birlikte yaptığı toplantının gündeminde yer alan; kitap neşriyatı, gazete, dergiler, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar ve sosyal medya ana konu başlıkları sırasıyla sunumlar eşliğinde görüşüldü. Mağazalarımızın 2022-2023 yılı satış performansları değerlendirildi.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Her ilde satış mağazalarının açılmasının önemine dikkat çekilerek, neşriyat hizmetlerimizin geniş bir tabana yayılabilmesinin ancak böyle mümkün olacağı vurgulandı. Dijital satış platformlarında mağaza açan temsilcilerimiz, çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Sosyal medya sunumunda gazete, portal ve kitap satış sitelerinin ziyaretçi sayıları ve istatistikleri perdeye yansıtıldı. İlgiyle takip edilen sunumda dijital yayıncılığın önemi üzerinde duruldu.

Sosyal Medya birimine destek verecek gençlerin yetiştirilmesi hususunda tavsiye kararı alındı.

TAVSİYE KARARLARI KURULLARDA GÖRÜŞÜLECEK

Yapılan sunumlar, katılımcıların değerlendirme ve müzakeresine açıldı.

Katılımcıların teklif ve tavsiyeleri not alındı, soruları cevaplandırıldı.



Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik

İstişarî mahiyetteki bu 3 günlük çalışma toplantısında ortaya çıkan tavsiye kararları, müessesenin İşletme, Yayın, Teknik ve İdarî kurullarında görüşülmek üzere kaleme alındı.



Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram

Toplantının son gününde, kitap neşriyatı, gazetemiz ve dergilerimizin muhtevası satış ve pazarlama odaklı olarak görüşüldü.



YK Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel



Kâ­zım GÜ­LEÇ­YÜZ



Abdullah Eraçıkbaş

GEZİLER, ZİYARETLER

Katılımcılar serbest zamanlarında Üstadın evi, Barla Kabristanı, Çam Dağı, Eğirdir Gölü gibi özel mekânları ziyaret etme imkânı buldular.