Organik elmalar reçel olacak

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNE BAĞLI sENOZ VADİSİ’NDE ORGANİK OLARAK YETİŞEN ELMALAR, KÖY HALKI TARAFINDAN REÇEL ve sirke YAPILIYOR.

Rize'nin organik vadilerinden biri olan Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde yetişen elmalar artık reçel ve sirke oluyor.

Çay tarımı yapılan Senoz Vadisi köylerinde kimyasal gübre kullanılmadığı için vadide yetişen bütün ürünlerin organik olduğuna dikkat çeken köylüler, elmaların israf olmaması için reçel yapıp bazılarını da kurutmaya karar verdiklerini belirttiler.

Ormancık Köyü’nde topladıkları elmaları 'imece' usûlüyle (mahalli lisanda 'eğratluk') bir araya gelerek temizleyip değerlendirmeye karar veren hanımlar bu şekilde aile bütçesine de katsı sağladıklarını söylediler.

İSRAFI ÖNLÜYORLAR

Bu sene bereketli bir yıl olduğuna ve çokça elma yetiştiğine de dikkat çeken hanımlar, "Elmaların yere dökülüp çürümesi ve israf olması yanlış olurdu. Bu sebeple bir araya gelerek elmaları topladık. Bir kısmını sirke, bir kısmını reçel ve büyük bir kısmını da kurutmaya karar verdik. Vadimizde havalar genellikle yağmurlu oluyor. Şimdi ise 'pastırma yazı' bekliyoruz. Güneşli havalarda elmaları kurutup kışlık gıda olarak değerlendirmeye karar verdik. Sirke yapma imkânı olmayan komşularımıza da sirkelerimizden hediye ediyoruz" şeklinde konuştular.







Rize - Sedat Serdar

Fotoğraf: Ahmet Selim Çakır - YeniAsya