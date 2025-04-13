Risale-i Nur Kongresinde buluştuk

Rİsale-İ Nur Enstitüsü tarafından bu yıl “En Büyük Hakikat: İman” temasıyla düzenlenen 18. Risale-i Nur Kongresinin ilk etabı olan masa çalışmaları Ankara'da gerçekleştirildi. İki gün süren olan kongrenin ilk günü masa çalışmalarıyla, ikinci günü ise panel programıyla devam etti.

Canlı Yayın: 18. Risale-i Nur Kongresi | En Büyük Hakikat İman

Gün boyu süren masa çalışmaları sonrası hazarlanacak deklarasyon maddeleri, kongrenin ikinci günü olan 13 Nisan 2025 Pazar günü (bugün) Altındağ Belediyesi ANFA Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan panel programıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

18. Risale-i Nur Kongresi | En Büyük Hakikat İman

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Risale-i Nur Kongresi Masa Çalışmaları ile başladı

“En Büyük Hakikat: İman” temasıyla düzenlenen 18. Risale-i Nur Kongresinin ilk etabı olan masa çalışmaları dün Ankara’da başladı. Bugün Ankara Anfa Kültür Merkezi’nde panel düzenlenecek.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından bu yıl “En Büyük Hakikat: İman” temasıyla düzenlenen 18. Risale-i Nur Kongresi’nin ilk etabı olan masa çalışmaları Ankara Maltepe Hizmet Merkezinde gerçekleştirildi. İki gün sürecek olan kongrenin ilk günü masa çalışmalarıyla, ikinci günü ise panel programıyla devam edecek. Kongreye yurt içi ve yurt dışından gelen 80’den fazla akademisyen, araştırmacı ve öğrenci katıldı. Katılımcılar, gün boyu süren oturumlarda Risale-i Nur’un iman hakikatlerine getirdiği bakış açısını günümüz meseleleriyle birlikte ele aldı.

Masa çalışmalarıyla elde edilen sonuçlar ve tespitler, 13 Nisan 2025 Pazar günü (bugün) Ankara Anfa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panel programında kamuoyuyla paylaşılacak. Panel, kongrenin ikinci etabını oluşturacak ve sonuç bildirisiyle sona erecek. Beş ayrı masa etrafında yürütülen çalışmalar şu başlıklar altında yapıldı:

1. Masa: İman ve Fıtrat

İnsanın yaratılışına uygun yaşama ihtiyacı ve fıtratın imanla olan derin uyumu ele alındı. Modern çağın fıtratı bozan yapıları, insanın iç dünyasında oluşturduğu boşluklarla birlikte değerlendirildi. Risale-i Nur’da geçen fıtrat kavramının, hakikate ulaşmadaki önemi vurgulandı.

2. Masa: İman ve Gençlik

Gençlerin imanla olan bağları, çağın meydan okumaları çerçevesinde tartışıldı. Kimlik arayışı, dijital çağın etkileri, eğitim sisteminin yönlendirici rolü gibi konular masaya yatırıldı. Risale-i Nur’un gençlere nasıl ulaşabileceği ve onların dünyasına hitap edecek yöntemler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

3. Masa: İman ve İnsaniyet ile Hayat

İmanın insanî değerlerin temelini oluşturduğu, hayata anlam ve yön verdiği vurgulandı. Bireysel ve toplumsal hayatın imanî temellerle nasıl daha huzurlu hâle geleceği tartışıldı. İnsaniyetin korunması için ahlak, vicdan ve merhamet gibi kavramların imanla ilişkisi değerlendirildi.

4. Masa: İman ve Tevhid

Tevhid inancının bireyde ve toplumda oluşturduğu birlik ve huzur duygusu üzerinde duruldu. Parçalanmışlık, anlamsızlık ve bireysel yalnızlık gibi çağın sorunlarına karşı tevhidin şifa yönü anlatıldı. Risale-i Nur’da tevhid hakikatinin nasıl işlendiği ve bu bakışın bugünün insanına ne sunduğu örneklerle tartışıldı.

5. Masa: İman ile Alakalı Sıkça Sorulan Sorular

İnançla ilgili zihinleri meşgul eden temel sorular ele alındı. Allah’ın varlığı, kader, ahiret, ibadet gibi konularda Risale-i Nur’un sunduğu izahların, gençlere ve arayış içinde olanlara nasıl aktarılabileceği görüşüldü. Sorulara verilen cevapların sahih, sade ve ikna edici olması gerektiği vurgulandı.

MEHMET KARA - YASİR ÖZER - ANKARA