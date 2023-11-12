TÜYAP Kitap Fuarı izlenimleri

STANDIMIZA GELEN ZİYARETÇİLERE RİSALE-İ NURU, BEDİÜZZAMANI VE YENİ ASYA’YI ANLATMA FIRSATI BULDUĞUMUZ, HEDİYELERLE KARŞILIKLI İLETİŞİMİ SICAKLAŞTIRDIĞIMIZ, BİRE BİR SOHBETLERLE KENDİMİZİ İFADE ETTİĞİMİZ VERİMLİ BİR FUAR SÜRECİ YAŞADIK.

Adem Başkaya - Selman Konyalıoğlu - Mustafa Şİmşek

Bu yıl 40.sı düzenlenen TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP fuar merkezinde gerçekleşti. 1000’i aşkın yayınevi ve STK’nın katılımı ile gerçekleşen fuara ilgi, oldukça fazla idi. Yeni Asya Neşriyat da, İstanbul okuyucularının katkı ve katılımları ile fuarda yerini aldı.

OKUYUCU KİTAPLA BULUŞTU

Ziyaretçiler, fuar alanında, okul kitapları, çocuk ve gençler için yayınlar, dinî ve tarihî eserler başta olmak üzere, hediyelik eşya, ilmîyayınlar ve birçok değerli yazarın kitap ve çalışmasını inceleme ve okuma imkânı buldular. Özellikle, ailelerin çocukları ile fuar alanını gezmesi ve çocuklar için yayınların oldukça fazla ilgi görmesi önemli ve bir o kadar da güzel bir ortamın oluşmasını sağladı.

Okulların öğrencilerini belli programlar ile fuara getirmesi ve gezdirmesi, fuar alanının sanki bir bayram havasına bürünmesine yol açtı. Ayrıca fuarın Cumhuriyet Bayramına denk gelmesi ve 100. yıl kutlamaları şenlik havasında geçmesine vesile oldu.

YENİ ASYA FUARA RENK KATTI

Bir süredir iştirak edemediğimiz bu fuara katılımımız hem bizim, hem de ziyaretçiler için önemliydi. Bizler için farklı bir heyecan ve şevk unsuru olmakla birlikte, sektörün duayeni ve öncüsü olan Yeni Asya’nın fuarda olması ziyaretçilerin ilgisini uyandırdı. Bir anlamda karşılıklı özlem gidermiş olduk. Bu tür organizasyonların Risale-i Nur’un ilânatını yapmak, meslek ve meşrebimizi anlatmak, yayınlarımızı duyurmak için ne kadar önemli ve verimli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

MEHMET PAKSU: BEN YERİME GELDİM

Birçok değerli yazarla tanışma ve sohbet etme imkânı bulduğumuz fuar süresince, standımızı ziyaret eden Mehmet Paksu, İsmail Mutlu, Caner Taslaman ve Muhammet Emin Yıldırım ile yaptığımız görüşme ve sohbetler son derece neşeli ve hoş bir ortamda gerçekleşti. Mehmet Paksu Hocanın “Ben yerime geldim” diyerek standımıza girmesi sıcak bir kucaklaşmaya vesile oldu.



Yıllar önce mesai arkadaşlığı yaptığmız ilahiyatçı-yazar Mehmet Paksu standımızı ziyaret etti.

ÜSTADIN PORTRESİ DİKKAT ÇEKTİ

Standımızı süsleyen, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin dev resmi fuar alanında oldukça dikkat çeken bir olgu idi. Bununla birlikte dev ekran televizyonla yaptığımız Bediüzzaman ve Yeni Asya sinevizyonları ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi. Ayrıca Youtube üzerinden 24 saat ders yayını yapan Hürasya TV’den ziyaretçilerimize yaptığımız sunum ile Risale dinlemelerine vesile olduk.

KÜLLİYAT, BASKI KALİTESİYLE TAM NOT ALDI

Standımıza gelen ziyaretçiler için, özellikle Risale-i Nur baskısındaki kalite dikkat çekici idi. Sayfa kenarındakilügatçe, kâğıt ve cilt kalitesi ziyaretçilerden her zamanki gibi tam not aldı.

Fuar süresince görüştüğümüz birçok ziyaretçi, Risaleleri okumuş daha önce olmalarına rağmen, bir süredir okuyamadıklarını ifade ettiler. Bizler de, kendilerine cep ve çanta boy risalelerden hediye ettik. Risale-i Nurların sürekli okunmasının insana dünyevî ve uhrevî faydalarını anlatma imkânı bulduk. Risale-i Nurları tanımamış birçok ziyaretçiyede aynı hediyelerden verme, Risale-i Nurları tanıtma ve vakıf tanıtım kartlarımız yoluyla iletişim fırsatı bulduk. İstanbul okurlarımızın da katkısı ile 2000’’e yakın Can Kardeş, Genç Yorum, Bizim Aile ve Köprü dergilerimizden hediye ederek, yayınlarımızı daha geniş kitlelere tanıtma etme imkânı bulduk.

İRAN VE BOSNALI HANIMLAR STANDIMIZDA

Özellikle İran ve Bosnalı hanımların ziyaretleri, farklı soru ve bakış açıları dikkat çekici idi. Sorularına verdiğimiz cevapları ve Risale-i Nuru ve Üstadımızı anlattığımızdaki dikkatli dinlemeleri bizleri memnun eden bir durum oldu.



Bosnalı hanım kardeşlerimiz standımızı ziyaret ettiler. İngilizce Üstadı ve Risalei Nur’u tanıtan broşürlerimizden hediye ettik. Onlar da Cevşen aldılar...

Standımızı şenlendiren bir değer konuda imza günleri oldu. Hasan Güneş, İsmail Özdemir, İsmail Tezer, Süleyman Kösmene, Selahattin Yaşar, Demirhan Kadıoğlu, Kâzım Güleçyüz ağabeylerle birlikte Yasemin Güleçyüz ablamızın imza günleri oldukça hareketli idi ve ilgi çekti. Gazetemiz yazıişleri eski müdürü Sabahattin Aksakal abinin İstanbul’un diğer ucundan gelerek ziyarette bulunması, İbrahim Özdabak abinin ziyaret ve destekleri ayrı bir mutluluk ve şevk verdi. Bize yaşattıkları bu güzel ortam ve şevklendirici tebrik ve ifadeleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ ALBÜMÜ BEĞENİLDİ

Ziyaretçiler arasında diğer yayınevi yetkilileri de vardı. Yayınlarımızı dikkatle incelediler. Çizgilerle Bediüzzaman, Peygamberimizin Hayatı ve Tablolarla Bediüzzaman Said Nursî albümünün özellikle üzerinde durdular.

YENİ ASYA’NIN DİK DURUŞU TAKDİR EDİLDİ

Fuar süresince, duygusal durumlarda yaşandı. Yaşadığı sıkıntılar hal ve hareketlerinden belli olan birçok ziyaretçi, gazetemizin yayın politikasındaki cesaret ve dik duruştan dolayı yazarlarımız ve okuyucularımıza selâmlarını, takdir, tebrik ve teşekkürlerini ilettiler. Bizlerde bu durumun Üstadımızdan aldığımız dersler neticesinde, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmak ile beraber, müsbet hareket çizgimizden kaynaklanan bir vazifemiz olduğunu belirttik.Bunun birçok örneğini Üstadımızın hayatında, Nur talebelerinde ve Yeni Asya’nın tarihinde görüldüğünü ifade ettik. Üstadımızın 31 Mart Örf-i İdare Mahkemesinde “Yaşasın zalimler için Cehennem” sözü ile, Mehmet Kutlular ağabeyin 12 Eylül’de Selimiye Kışlasında “Şimdi konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız” ifadelerinin, Risale-i Nuru esas ve rehber almış, Yeni Asya için her türlü zulme, adaletsizliğe ve hukuk dışı uygulamalara karşı duruşunun ilhamı olduğunu söyledik.

İLÂNAT VE İLETİŞİM FIRSATI BULDUK

Sonuç itibarıyla, birçok insana Risale-i Nuru, Bediüzzamanı ve Yeni Asya Meslek ve meşrebini anlatma fırsatı bulduğumuz, hediyelerle karşılıklı iletişimi sıcaklaştırdığımız, bire bir sohbetler ile kendimizi ifade ettiğimiz verimli bir fuar süreci yaşamış olduk.

Destekleri ve ziyaretleri ile standımızı şenlendiren tüm İstanbul erkek ve hanım okuyucularımıza teşekkür ve hizmetleri için tebrik ediyoruz. Standımızda görev alma zahmetini kendine görev kabul eden abi ve kardeşlerimizi tebrik ediyor, seneye daha geniş ve büyük bir alanda yeniden Risale-i Nur ve Yeni Asya bayrağını taşıma ve ifade etme noktasında Cenab-ı Allahtan azami ihlas, azami sadakat ve gayret niyaz ediyoruz.