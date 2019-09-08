VAN BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ, YUKARI NORȘİN CAMİİ’NDE OKUNDU. MEVLİTTE BEDİÜZZAMAN COŞKUSU YAŞANDI.

KARDEŞLİK VURGUSU YAPILDI

Van Bediüzzaman Mevlidi, Yukarı Norșin Camii’nde okundu. Gazetemiz tarafından organize edilen mevlid, Kur’ân-ı Kerîm okunmasıyla başladı. Mevlit vesilesiyle yapılan konuşmalarda kardeşlik, birlik ve tesanüd vurgusu yapıldı. Van Mevlidi’ne gazetemizin yönetim kurulu üyeleri ve yazarları da katıldı.

BÜTÜN TÜRKİYE’DEN KATILIM

Rİsale-İ Nur Talebelerinin yanı sıra Van’da bulunan STK ve siyasî parti temsilcileri de mevlidde hazır bulundu. Daha sonra Vanlı Mevlidhanlar mevlid okudular. Bu arada, şehrin birçok merkezi noktasına asılan afişler ile mevlid programı Van halkına duyurulmuş oldu. Programına Van halkı da ilgi gösterdi.

NUR MENZİLLERİ DOLDU TAŞTI

Mevlİdİ için Van’a gelenler Said Nursî’nin ikamet ettiği menziller olan Erek Dağı, Van Kalesi, Nurs, Akdamar Adası’nı ziyaret ettiler. Mevlid için gelen misafirlere iki gün boyunca kahvaltı ve yemek ikramı yapıldı. Ayrıca, misafirlere Bediüzzaman için yazmış olan bir şiirin bulunduğu kartpostal hediye edildi.

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Van’da Bediüzzaman coşkusu

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Van Bediüzzaman Mevlidi’ne BÜTÜN Türkiye’den yoğun katılım oldu. Programın açış konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yapıldı.

1967 yılında başlayan, 12 Eylül darbesiyle kesintiye uğrayan ve 2009’dan itibaren yeniden tertiplenmeye başlanan Van Bediüzzaman Mevlidi Yukarı Norșin Camii’nde okundu.

Yeni Asya Gazetesi Van Temsilciliği ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından organize edilen mevlid, Kur’ân-ı Kerîm’den aşir okunması ile başladı.





Daha sonra Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Vapurlu tarafından kısa Risale-i Nur dersi yapıldı.

Ali Vapurlu, “Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 59. Yılında bu mevlid tertip edildi. Bediüzzaman Van için ikinci vatanım, demiş. ‘Ben acele ettim kışta geldim, inşallah sizler Cennetasa baharda geleceksiniz’” ifadelerini kullandı.

Tahir Ünverdi’nin açış konuşmasını yaptığı programda kardeşlik, birlik ve tesanüd vurgusu yapıldı.

Van Mevlidi’ne Yeni Asya Yönetim Kurulu üyeleri ve yazarları da katıldı.

BÜTÜN TÜRKİYE’DEN KATILIM VARDI

Mevlide Trabzon, Afyon, Erzincan, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Samsun, İstanbul, Ankara, Bolu, Antalya, Sivas, Yozgat, Malatya, Düzce, Konya, Midyat, Cizre, Van ve Erciş’in yanında bütün Türkiye’den katılım oldu. Yeni Asya Okurları ve Bediüzzaman sevdalıları yanı sıra Van’da bulunan STK ve siyasî parti temsilcileri, Van’da bulunan sair cemaat temsilcileri de mevlidde hazır bulundular.

Daha sonra Vanlı Mevlidhanlar mevlid okudular... Bu arada, şehrin birçok merkezi noktasına asılan afişler ile mevlid programı Van halkına da duyurulmuştu. İlâhilerin okunduğu mevlid programına Van halkı da ilgi gösterdi.

ÜSTAD’IN MENZİLLERİ DOLDU TAŞTI

Bediüzzaman Said Nursî Mevlidi için Van’a gelenler Üstadın ikamet ettiği menziller olan, Erek Dağı, Van Kalesi, Nurs, Akdamar Adası’nı ziyaret ettiler. Mevlidi Şerif Tahir Ünverdi’nin okuduğu duâ ile son buldu.

Bu arada Van Mevlidi için gelen misafirlere iki gün boyunca kahvaltı ve yemek ikramı yapıldı... Ayrıca, misafirlere üzerinde Ali Rıza Aydın’ın Bediüzzaman için yazmış olduğu şiirin bulunduğu bir kartpostal hediye edilip, şeker ve su ikram edildi.

Haber: Fethiye Akay, Süleyman Çelebi