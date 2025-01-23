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23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Yeni Asya okuyucuları Adana Fuarı’nda buluştular

23 Ocak 2025, Perşembe
Adana Yeni Asya Temsilciliği, 11-19 Ocak tarihlerinde Adana’da TÜYAP Fuar Merkezi’nde okuyucularıyla buluştu.

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Yeni Asya Neşriyat’tan hayat boyu sürecek kampanya

Abdurrahman Koçak - ADANA

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’nın 17.’si, 11-19 Ocak tarihlerinde Adana’da TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Adana Yeni Asya Temsilciliği her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara iştirak etti.

Çukurova Kitap Fuarında Yeni Asya Neşriyat Standı ziyaretçilerle doldu taştı.

Yeni Asya Okuyucuları ve takipçileri fuarın ilk gününden son gününe kadar Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret ettiler, stand görevlileri ile görüşmeler yaptılar, kitap ihtiyaçlarını karşıladılar.

Hanım okuyucular da büyük destek oldu

Yeni Asya Neşriyat standında Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân-ı Kerîm mealleri, Risale-i Nur eserleri ve Yeni Asya Neşriyat’ın yayınlamış olduğu kitaplar her yaş grubundan ziyaretçiler tarafından çok büyük ilgi gördü.

Yeni Asya Neşriyat standı âdeta bir buluşma noktası oldu. Uzun yıllar birbirlerini görmeyen dostlar birbirlerini görüşüp hasret giderdiler.

Fuarın icra edilmesinde görev alan stand görevlileri ve gençler görevlerini harfiyen yerine getirdiler.

Yeni Asya Gazetesi’nin fedakâr hanım okuyucuları fuar süresince stand görevlilerine yemek servisi yapıp ikramda bulundular, standa gelen hanım ziyaretçilere Risale-i Nur’u ve yayınları tanıtma gayreti içinde oldular.

Yazarlarımız kitaplarını imzaladı

Yazarımız Sebahattin Yaşar 11-12 Ocak tarihlerinde Yeni Asya Neşriyat Standı’nda imza programına katıldı ve okuyucuları ile sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Yazarımız Kâzım Güleçyüz ise 18-19 Ocak tarihlerinde Yeni Asya Neşriyat Standı’nda imza programına katıldı ve kitaplarını imzalarken okuyucuları ile sohbet etti.

Yazarlarımız akşamları da vakıf salonlarımızda seminer programları icra ettiler.

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