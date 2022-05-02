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2 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yurt genelinde Ramazan Bayramı coşkusu

02 Mayıs 2022, Pazartesi 08:24
Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, bayram namazını kıldı, dua etti.

Bayram dolayısıyla vatandaşlara, su, lokum ve şerbet gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaazı sonrası vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve dua etti.

Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Enverül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazı sonrası yüzlerce vatandaş, bayram namazını kıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, cami çıkışı bayramlaştı. 

Edirne

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda bayram namazını kıldı.

Eski Cami ise bayram namazı vaktinden önce gelen ve saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Bayram namazının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeniden düzenlenen Selimiye Meydanı’nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla tarihi Rüstempaşa Cami ve diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar evlerden getirdikleri seccadelerle, sosyal mesafe kuralına uyarak saf düzeni aldı. Bazı vatandaşlar namazını cami avlusunda kıldı.

AA

Etiketler: Ramazan Bayramı
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