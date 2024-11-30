7 gençten 1’i ruh sağlığı sorunu yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 7 gençten 1’inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını bildirdi.

Pozitif düşüncenin sağlığa yansımaları - 3

Stres bağımlısı mısınız? Ghebreyesus, ruh sağlığı sorunlarına ilişkin X’ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde 7 gençten 1’inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, intiharın 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeni olduğunu kaydetti. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) rehberliğinin, her ülkenin çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Ghebreyesus, “Bu rehberliğin değişime ilham verebileceğine inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı. AA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.