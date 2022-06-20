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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ankara’da mezuniyet töreni

20 Haziran 2022, Pazartesi
Ankara’nın çeşitli üniversitelerinden mezun olacak öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi. Fidan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler medrese-i nuriyede geçirdikleri süre zarfındaki intibalarını paylaştı.

YASİR ÖZER - ANKARA

Mezunlardan Halil Çiftçi, “Şunu açık olarak söyleyebilirim ki burada, üniversitede öğrendiklerimizden daha fazlasını öğrendik. Bu anlamda gerçek üniversitemiz burası oldu. Bu sebeple nur medreseleri suretiyle manen tahakkuk eden Medresetüz-Zehra hakikati, inşallah yakın zamanda maddeten de tahakkuk eder” derken, bir başka mezun Muzaffer Kibar ise, “Hizmetleri burada tanıdım. Sosyal hayat dahil birçok şeyi burada öğrendim. Bu sebeple cemaatimizin gönlümde apayrı bir yeri var” diye konuştu. Mezunlardan Emin Perçin, “Gerek samimiyeti gerek de sağladığı bu sıcacık ortam ve destekle bize çok yardımcı olan sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Program hediye ve plaket takdimiyle devam ederken çeşitli ağabeyler de mezun olan genç kardeşlere önemli tavsiyelerde bulundu. Halil Çiftçi’ ye ödülü ve plaketini takdim eden Ramazan Aydemir; “İnşallah nurun dershanelerinde yetişen bu kardeşlerimiz, hayatı boyunca bu dairede istihdam olmaya devam edecekler. İnşallah Yeni Asya bayrağını taşımak ve daha ileri götürmelerine bir dua niyetiyle bu plaketi takdim ediyorum” dedi.

Risale-i Nurlarla meşgul olmaya devam

Plaket takdimi için kürsüye gelen Ahmet Kurun ise “Üniversitelerde müspet ilimler noktasındaki talebeliğimiz bitse de Risale-i Nur talebeliği ömür boyu devam ediyor. Kardeşlerimizde inşallah tıpkı medresedeki gibi günahlardan kaçarak bu zaman kadar olduğu gibi bundan sonraki hayatlarını da devam ettirecekler” dedi. Program, Ömer Tuncay, Mehmet Açıkel, Bilal Sürücü, Erkam Açıkça ve Abdülkerim Çağlan’ın yaptığı konuşmalarla sürerken, mezun öğrencilerle ilgili tavsiyelerini aktaran Ali Vapurlu, “Risale-i Nurlar bize, imanla kabre girmek ve umum nur talebelerinin manevi kazancından gelen sevapların kıyamete kadar amel defterimize yazılması gibi iki önemli kazanım sağlıyor. Bundan sonraki hayatımızda sünnet-i seniyye, feraizi işleyip, kebairi terk edip bilhassa namazları tadil-i erkanla kılıp arkasındaki tesbihatları yaparak Risale-i Nurlarla meşgul olmaya devam etmeyi ve neşriyatımızla irtibatı kesmemeyi tavsiye ediyorum” şeklinde konuşu. 

İRTİBATINIZI KESMEYİN

Ali Vapurlu, mezuniyet programına katılan öğrencilere karşı yaptığı konuşmada, “Bundan sonraki hayatımızda sünnet-i seniyye, feraizi işleyip, kebairi terk edip bilhassa namazları tadil-i erkanla kılıp arkasındaki tesbihatları yaparak Risale-i Nurlarla meşgul olmaya devam etmeyi ve neşriyatımızla irtibatı kesmemeyi tavsiye ediyorum” dedi.

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