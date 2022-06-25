Ankara’da okuma programları devam ediyor

Ankara’da her kademedeki öğrencilere hitap eden yaz okuma programlarının ilk iki etabında sona gelindi.

YASİR ÖZER – RECEP GÖREN - ANKARA

Uzun ve yorucu bir okul döneminin ardından iman hakikatleriyle soluklanan gençler, birçok faaliyeti de içerisinde barındıran okuma programlarıyla birlikte yazı, dolu dolu geçirmeye başladılar.

Ankara’nın Batıkent, Etlik, Fidan, Ayaş gibi çeşitli yerlerinde devam eden programların 26 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan üçüncü etabı için ise başvurular kabul edilmeye devam ediyor.

Şu ana kadar ilköğretimden üniversiteye kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen programlar farklı illerden gelen birçok gencin iman hakikatleriyle tanışmasına vesile olurken birçok yeni arkadaşlıkların kurulmasına da sahne oldu.

Gençleri gördükçe şevkimiz ve gayretimiz artıyor

Katılımcıların yoğun ilgisinin olduğu gözlemlenen program ile alakalı konuşan program icra heyeti ise, “Katılımcıların hayatının istikamet kazanmasında önemli vazife icra eden bu tür programları tertip etmeyi nasip ettiği için Cenab-ı Hakka şükrederken, alemlerini, Risale-i Nurlardan okudukları hakikatlerle inşa etmeyi tercih eden kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Onları gördükçe şevkimiz ve gayretimiz artıyor” diye konuştu.