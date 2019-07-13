Charlie’nin Çikolata Fabrikası, her ne kadar çocuk kitabı olsa da verdiği mesajlarla büyüklere de hitap ediyor.

- Kitap yorum -

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Ronald Dahl’nin yazdığı Charlie’nin Çikolata Fabrikası kitabı, aslında çocuk kitabı olsa da büyüklere de hitap ediyor. Okumaya, düşünmeye teşvik ediyor. Yıllar önce çocukluğunda filmini izlemiştim. Farklı yapıları ile normal filmlerden oldukça farklıydı. Bu yüzden çocuk aklı çok sevmemiştim. Ama izledikçe konusu ve karakterleri ile de çok fazla dikkatimi çekti. Kitap fuarında çocuk kitaplarını incelerken kitabı görünce çok mutlu oldum. Hemen alıp okudum. Film izlemek ve kitabını okumak arasında çok fazla fark vardır çünkü.

Yılda sadece bir kez çikolata yiyebiliyordu

Konusu ise şu şekilde: Charlie Bucket, iki dedesi, iki ninesi, anne ve babasıyla sadece iki odası olan bir kulübede yaşıyordu. Fakir olduklarından dolayı çocuk olan Charlie, yılda sadece bir kez, doğum günlerinde çikolata yiyebiliyordu. Her gece dedeleri ve ninelerinin yanında gidip onlardan hikâye dinleyen Charlie bir gece de yaşadığı kasabada bulunan Çikolata Fabrikası’nın sahibi Bay Willy Wonka’nın hikâyesini dinlemek ister. Kasabasında bulunan o Çikolata Fabrikası’na dünya tarafından oldukça büyük bir ilgi vardı. Zira Bay Willy Wonka dünyanın en muhteşem ve enfes çikolatalarını üretiyordu. Ürettiği çikolatalarının yanında, çikolatalar hakkında olağanüstü mu’cizeleri de vardı. Meselâ soğuk havadan yenen sıcak çikolatalı dondurma gibi. Charlie, çikolata fabrikasına ve Bay Willy Wonka’ya çok büyük bir ilgi duyuyordu. Dedelerinden de Bay Willy Wonka hakkında çok şey öğrenmişti. Meselâ on yıldan beri Fabrika’nın çalışmasına rağmen içeri giren veya çıkanının olmamasının sebepleri gibi.

Hayatın ayrılmaz bir parçasıydı kitaplar

Bir çekilişle alınan çikolatalardan beş kişiye çıkan biletle fabrikaya giriş şansı verildiğinde Charlie doğum günü hediyesini bekler ve ardından hikâye başlar. Kitaptan dikkat çeken yerlerden bazıları ise; “Eğer televizyonu kaldıracak olursak, sonra nelerle oyalayacağız sevgili çocuklarımızı? Lütfen açıklayınız! Cevap vereceğiz size bir soruyla. Eskiden ne yapıyordu insanlar çocuklarıyla? Nasıl mutlu oluyorlardı günlerce? Bu canavar keşfedilmeden önce? Unuttunuz mu? Bilmiyor musunuz? Çok hızlı ve yavaş söylüyoruz: Okurlardı...

Her zaman! Okurlardı... Durmadan! İnsan ne kadar okursa doyamaz o kadar kitaba! İnsan hayatının yarısı hiç düşünmeden kitap okumaya ayrılmalı!”

İnceleyen: Merve İriyarı