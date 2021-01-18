Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Zübeyir Okay, Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin karşı karşıya bulunduğu baskılara dikkat çekti.

Okay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri olmak üzere uluslar arası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya, konuyu gündeme getirmeye, gündemde tutmaya ve çözüm üretmeye dâvet ediyoruz” dedi. Çin’in bu uygulamalarını devam ettirmesi halinde emsali görülmemiş bir soykırıma şahitlik edileceğini söyleyen Okay, “Müslüman Türk kardeşlerimizin tüm dünyanın gözü önünde asimilasyona uğramasına izin verilmemelidir. Pek çok kanaldan teyit edilen, demokrasi, adalet ve hürriyet prensipleriyle kesinlikle bağdaşmayan bu zulüm ve işkenceleri kınıyoruz. Doğu Türkistan’ın bize ihtiyacı var. Çin zulmüne dur de!” diye konuştu. Ankara– Adnan Solmaz

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