Diplomalı işsizlik artacak

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler barajın kaldırılmasına tepki göstererek, “Diplomalı işsiz sayısı artacak. Bu gidişle hiç parlak bir üniversite mezunları olacağı gözükmüyor” dedi.

Geçtiğimiz hafta Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) önlisans ve lisans programlarının tercihte uygulanan baraj puanlarını kaldırdığını açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, baraj puanlarının kalkmasının ülkedeki eğitimin piyasalaşmasındaki gelmiş olduğu nokta olarak değerlendirdi. Duvar’ın haberine göre Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümüne hazırlanan 19 yaşındaki Büşra Bahçıvanoğlu, YÖK tarafından baraj puanlarının kaldırılmasının üniversite mezunu işsiz oranını arttıracağını ifade ederek, “Kontenjanlar boş kalmasın diye hakketmeden bir yere ulaşan insanların ortada gezmesi hiç etik değil. Öylesine açılan yeni veya önceden tercih edilmeyen bölümler doldurulacak sonra da insanlar diplomalı işsiz olup ülkede gezecekler bu ne kadar doğru bir şey hiç akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan Bahçıvanoğlu, “Sevgili yöneticilerimiz ekran karşısında bizleri çok önemsediğini, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söylüyorlar. Ama keşke bizim gözümüzden kendilerini bizim yerimize koysalar. Çünkü bu gidişle hiç parlak bir üniversite mezunları olacağı gözükmüyor” dedi.

Şu an bile iş bulmakta zorlanıyoruz

Hukuk fakültesine hazırlanan 18 yaşındaki Duru Öğüt, barajın kalkmasıyla birlikte torpil ve kayırmanın daha çok artacağını ve tabiî olarak da eğitimdeki fırsat eşitliğinin ve adaletin olmayacağını savundu. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne hazırlanan 17 yaşındaki Sude Kanzak, “Biz şu an bile iş bulmak adına zorlanıyoruz. Onlarca atanamayan insan var. Onlarca kişinin eline diploma verip işsizlik oranının artmasına sebep olacaklarsa, sadece okumuş olup okudukları yanına kalmış bir nesil yetişebilir” dedi.

Baraj puanlarının kaldırılmasının arka perdesinde eğitimde piyasalaştırma olduğunun vurgusunu yapan Vardal, “Kontenjanını dolduramayan vakıf ve özel üniversitelerin işine yarayacak. Böylelikle baraj kalktığında sizin kaç puan alıp alamadığınıza bakılmaksızın, o okullara ücret karşılığında kayıt yaptıracaksınız. Bu durum eğitimin piyasalaştırma noktasına gelmesi açısındaki çok önemli bir tesbittir. İkinci sebep ise AKP’nin 20 yıldır eğitim politikalarının bir göstergesi olarak da değerlendiriyoruz. Daha öncesinde, baraj puanının altında kalan on binlerce öğrencinin, baraj altında kalması eğitimdeki çöküşün göstergesiydi. İktidar bu değişiklikle de kendi üstündeki sorumluluğu kendilerinden atmak istemektedir” dedi.

Haber Merkezi