"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Diplomalı işsizlik artacak

26 Şubat 2022, Cumartesi
Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler barajın kaldırılmasına tepki göstererek, “Diplomalı işsiz sayısı artacak. Bu gidişle hiç parlak bir üniversite mezunları olacağı gözükmüyor” dedi.

Geçtiğimiz hafta Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) önlisans ve lisans programlarının tercihte uygulanan baraj puanlarını kaldırdığını açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, baraj puanlarının kalkmasının ülkedeki eğitimin piyasalaşmasındaki gelmiş olduğu nokta olarak değerlendirdi. Duvar’ın haberine göre Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümüne hazırlanan 19 yaşındaki Büşra Bahçıvanoğlu, YÖK tarafından baraj puanlarının kaldırılmasının üniversite mezunu işsiz oranını arttıracağını ifade ederek, “Kontenjanlar boş kalmasın diye hakketmeden bir yere ulaşan insanların ortada gezmesi hiç etik değil. Öylesine açılan yeni veya önceden tercih edilmeyen bölümler doldurulacak sonra da insanlar diplomalı işsiz olup ülkede gezecekler bu ne kadar doğru bir şey hiç akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı. 

Yetkililere çağrıda bulunan Bahçıvanoğlu, “Sevgili yöneticilerimiz ekran karşısında bizleri çok önemsediğini, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söylüyorlar. Ama keşke bizim gözümüzden kendilerini bizim yerimize koysalar. Çünkü bu gidişle hiç parlak bir üniversite mezunları olacağı gözükmüyor” dedi.

Şu an bile iş bulmakta zorlanıyoruz

Hukuk fakültesine hazırlanan 18 yaşındaki Duru Öğüt, barajın kalkmasıyla birlikte torpil ve kayırmanın daha çok artacağını ve tabiî olarak da eğitimdeki fırsat eşitliğinin ve adaletin olmayacağını savundu. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne hazırlanan 17 yaşındaki Sude Kanzak, “Biz şu an bile iş bulmak adına zorlanıyoruz. Onlarca atanamayan insan var. Onlarca kişinin eline diploma verip işsizlik oranının artmasına sebep olacaklarsa, sadece okumuş olup okudukları yanına kalmış bir nesil yetişebilir” dedi. 

Baraj puanlarının kaldırılmasının arka perdesinde eğitimde piyasalaştırma olduğunun vurgusunu yapan Vardal, “Kontenjanını dolduramayan vakıf ve özel üniversitelerin işine yarayacak. Böylelikle baraj kalktığında sizin kaç puan alıp alamadığınıza bakılmaksızın, o okullara ücret karşılığında kayıt yaptıracaksınız. Bu durum eğitimin piyasalaştırma noktasına gelmesi açısındaki çok önemli bir tesbittir. İkinci sebep ise AKP’nin 20 yıldır eğitim politikalarının bir göstergesi olarak da değerlendiriyoruz. Daha öncesinde, baraj puanının altında kalan on binlerce öğrencinin, baraj altında kalması eğitimdeki çöküşün göstergesiydi. İktidar bu değişiklikle de kendi üstündeki sorumluluğu kendilerinden atmak istemektedir” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

    Rusya halkı da savaş istemiyor

    Diplomalı işsizlik artacak

    Açlık sınırı, asgari ücretin 300 lira üzerinde

    Rusya’yı korkutan demokratik değerler

    Bu savaş demokrasi ile otokrasi arasında

    ABD: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

    Trabzonspor 2-0 gerideyken maçı çevirmeyi başardı

    İsraf, rant ve yolsuzluklar vergi meşrûiyetine darbe

    Ekonominin gözü ateş hattında

    Boşanmalar arttı

    Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanmıyor

    Rusya'nın temsil hakkı Avrupa Konseyinde askıya alındı

    NATO, Rusya'yı kınadı: 'Cesur Ukrayna halkının yanındayız'

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da oynanmayacak

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi

    'Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi'

    Galatasaray ile Barcelona 5. kez eşleşti

    'Ukrayna'dan karadan tahliyeleri başlattık'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu buluşma 28 Şubat’ı da bitirir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin nifak odası
    Mehmet ÇETİN

    2. Sualleri kim sordu? - Risale-i Nur’da Japon konuları - 5
    Cevher İLHAN

    Yaman çelişkili “becerisizlik vesikası”
    Yasemin YAŞAR

    28 Şubat’tan günümüze tesettür serüveni
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Ukrayna işgali
    Risale-i Nur'dan

    Birkaç dakikada binler sene mesafeyi katetmek
    Faruk ÇAKIR

    İlim ehli sorumlu değil mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Yeni Asya gençliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.